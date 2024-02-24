اول تعليق ناري من مصر على استخدام أمريكا للفيتو لمنع وقف الحرب على غزة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصر إن استخدام الفيتو الأميركي لمنع وقف النار بغزة أمر غير مبرر.

وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن اليوم الخميس على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأميركي.

وأكد وزير خارجية مصر مجدداً على رفض بلاده القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الثلاثاء الماضي.