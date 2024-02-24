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إسرائيل تدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة..اتفرج الصور

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الخميس، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان صحفي: "استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره هو استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه".

 

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة، الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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