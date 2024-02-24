اليمنيين يطيرون من الفرح بعد إعلان رسمي عن تسهيلات جديدة ستغير حياتهم

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة جديدة لتسهيل إجراءات المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، أطلقت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض خدمة جديدة تتيح للمواطنين تقديم الوكالات عن طريق الانترنت. وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد والمال للمستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل السفارة.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة اعتبارا من يوم الاحد 8 شعبان 1445 م الموافق 18/2/2024 م، وأنه يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم الوكالات سواء كانت خاصة أو عامة الدخول إلى موقع السفارة على الانترنت، واختيار النموذج المناسب من قائمة الخدمات الإلكترونية، وملء البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب إلى السفارة.

وأضاف البيان أن السفارة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق رضا المواطنين، وتسهيل حياتهم، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. ودعت السفارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة، والتواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل.