انت الأن تتابع خبر اتفرج : شاب يوثق لحظة تعرضه لحادث انقلاب بسبب التفحيط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق شاب مقطع فيديو، لحظة تعرضه لحادث انقلاب بسبب التفحيط.

وقام قائد مركبة وزملائه بالتفحيط على طريق سريع، حيث فقد أحدهم السيطرة على سيارته "ونيت هايلوكس" التي انقلبت رأسا على عقب، مما تسببت في سقوط شخص على الأرض بجانب المركبة.

واستعرض الشاب تناثر دماء على قدمه بسبب الحادث الذي تعرض له، كما أوضح الفيديو، زملائه وهم يراوغون بسياراتهم أثناء القيادة على أحد الطرق.

ورصد الشاب السرعة الجنونية التي تسير بها المركبات، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.