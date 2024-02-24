انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. أول تعليق من "سمول كابتشينو" بشأن حقيقة عمله سائقا لدى عبير الراجحي قبل الشهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد مشهور سناب شات سعد العنزي الشهير ب " سمول كابتشينو" على ما تردد بشأن عمله سائق لدى عبير الراجحي قبل الشهرة.

وقال خلال لقاء مع برنامج "هذا مكانك"، أنه لم يعمل سائقا لدى عبير الراجحي، مشيرا إلى أن البعض رددوا هذه الأنباء بسبب الشبه بينه وبين السائق، بالإضافة لتعمد إثارة الجدل.

وأوضح أن السائق يشبهه ولكن السائق ليس لديه" سكسوكة".

ورد المذيع على نفي سمول كابتشينو العمل سائقا لدى عبير الراجحي قائلا :" "تشرّهك لو كنت سائقها".