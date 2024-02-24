انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. مشجع: لاعبو الهلال من أفشل اللاعبين بالدوري وفشلهم وصل للمنتخب.. ووليد الفراج يفاجئه بالرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تغريدة لأحد متابعي برنامجه قال فيها: "لاعبو الهلال أفشل اللاعبين بالدوري.. وفشلهم وصل للمنتخب".

وقال الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد: لاعبو الهلال يكفيهم الفوز على الأرجنتين، مشكلتك مع الهلال و النادي الكفو كفو.

وأضاف الفراج ساخرا: الهلال مسوي لك هس هس، بلاش الافتراء على الفريق كفاية، والنادي لن يتغير مهما فعلت.

مشاهد: لاعبو الهلال أفشل اللاعبين بالدوري وفشلهم وصل للمنتخب. : يكفيهم الفوز على الأرجنتين، مشكلتك مع الهلال و النادي الكفو كفو