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بالفيديو.. مشجع: لاعبو الهلال من أفشل اللاعبين بالدوري وفشلهم وصل للمنتخب.. ووليد الفراج يفاجئه بالرد

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رياض - احمد صلاح - رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تغريدة لأحد متابعي برنامجه قال فيها: "لاعبو الهلال أفشل اللاعبين بالدوري.. وفشلهم وصل للمنتخب".

وقال الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد: لاعبو الهلال يكفيهم الفوز على الأرجنتين، مشكلتك مع الهلال و النادي الكفو كفو.

وأضاف الفراج ساخرا: الهلال مسوي لك هس هس، بلاش الافتراء على الفريق كفاية، والنادي لن يتغير مهما فعلت.

مشاهد: لاعبو الهلال أفشل اللاعبين بالدوري وفشلهم وصل للمنتخب. : يكفيهم الفوز على الأرجنتين، مشكلتك مع الهلال و النادي الكفو كفو

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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