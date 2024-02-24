شاهد.. مذيع يسأل شاب: لو أبوك أراد الزواج بالثانية هل تزفه أم لا؟.. والأخير يفاجئه بالرد

انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مذيع يسأل شاب: لو أبوك أراد الزواج بالثانية هل تزفه أم لا؟.. والأخير يفاجئه بالرد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشاب يتعهد بالوقوف مع والده إذا أراد الزواج بثانية ودفع مهر الزوجة.
وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب يسأل آخر في أحد اللقاءات : لو أبوك قال اتزوج الثانية هل تزفه أم لا؟
فرد الشاب قائلا: "أبوي متزوج ثلاثة والحين قاعد أقردنه يتزوج الرابعة، ولو بيدي أخليه بعد يفرّغ أرقام ويتزوج، وإذا أمي زعلت عادي بترضى!".