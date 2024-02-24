شاهد.. مذيع يسأل شاب: لو أبوك أراد الزواج بالثانية هل تزفه أم لا؟.. والأخير يفاجئه بالرد

انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مذيع يسأل شاب: لو أبوك أراد الزواج بالثانية هل تزفه أم لا؟.. والأخير يفاجئه بالرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ‏لشاب يتعهد بالوقوف مع والده إذا أراد الزواج بثانية ودفع مهر الزوجة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب يسأل آخر في أحد اللقاءات : لو أبوك قال اتزوج الثانية هل تزفه أم لا؟

فرد الشاب قائلا: "أبوي متزوج ثلاثة والحين قاعد أقردنه يتزوج الرابعة، ولو بيدي أخليه بعد يفرّغ أرقام ويتزوج، وإذا أمي زعلت عادي بترضى!".