انت الأن تتابع خبر اتفرج ... شاب يكشف أسرار الربح في البقالات: "الأمر يحتاج لبعض الذكاء"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر شاب عبر حسابه على موقع "إكس" مقطعا يوضح فيه كيفية تحقيق الربح من تجارة البقالة.

وقال الشاب إن أرباح المنتجات متفاوتة والأمر يحتاج إلى الذكاء لتحقيق أعلى الأرباح من المنتجات.

وضرب الشاب مثالا بـ "الإندومي"، وقال: "الكرتون بـ 70.80 ريالا جملة وبنبيع الـ 60 حبة بـ 105 ريالات يعني الربح 35 ريالا".

وتابع: "كرتونة البرينغلز بها 12 حبة، جملتها 30.53 ريالا... وأبيعها كلها ب 54 ريالا يعني فيها ربح 23.47 ريالا".

واختتم: "وقيس على هذا في باقي السلع... البقالة فيها ربح ولكن تحتاج للذكاء".