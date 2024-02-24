انت الأن تتابع خبر هدوء ما قبل العاصفة..موجة جديدة تضرب أسعار الذهب بعد استقرار الأمس في السعودية.. وصل لكام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالأمس سجّلت التقارير أن أسعار الذهب في السعودية دخلت في كهف الاستقرار؛ إذ لم تتم ملاحظة أي تغيير فيها لا بالصعود ولا الهبوط، وفي العادة يُعطي الخبراء توقعًا أن هذا الثبات لا بد أن يعقبه موج مفاجئة، وهذا ما قد حدث بالفعل.

إذ جاءت تقارير اليوم الإثنين 19 فبراير كاشفة عن تسجيل ارتفاع في الأسعار على مختلف العيارات والذي يصل إلى 1 ريال سعودي، وللتفصيل نستعرض الجدول التالي:

الذهب

السعر بالريال السعودي

السعر بالدولار الأمريكي

عيار 14

142.19

37.92

عيار 18

182.81

48.75

عيار 21

213.28

56.57

عيار 21

عيار 22

223.44

59.58

عيار 24

243.75

65

أونصة الذهب شراء

7585.13

2022.70

أونصة الذهب بيع

7581.38

2021.70

سبيكة 1 جم

268.12

71.50

سبيكة 2.5 جم

639.84

170.62

سبيكة 5 جم

1267.49

338

سبيكة 10 جم

2505.72

668.19

سبيكة 20 جم

4977.32

1327.29

سبيكة 50 جم

12358

3295.47

سبيكة 100 جم

24667.24

6577.93

سبيكة 500 جم

122946.22