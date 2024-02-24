مفاجأة مزلزلة من الإعلامي الشهير فيصل القاسم: يكشف عن الشيء الذي أبكى صدام حسين واوجع قلوب العراقيين؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن معلومة مثيرة حول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أشار القاسم إلى أن شيعة العراق كانوا يأملون في سقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003.

ولكنه أشار إلى أنهم اليوم يشتاقون لأيام صدام والنظام السابق، بسبب الجوع والفقر الذي عاشوا فيه، ولأنهم أصبحوا ملطشة للذيول الإيرانية في العراق.

وفي سياق آخر، يثير القاسم سؤالاً حول صفقة القرن، حيث يقول إنها تتضمن تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان، وأن هذا الدمار جزء لا يتجزأ من صفقة القرن. ويتساءل عن سبب ظهور هذه الصفقة بعد تدمير هذه الدول، ويعدها أمراً صادماً.

.كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن وعكة صحية تعرضت لها الفنانة هيا الشعيبي، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأميري. هذا الأمر أثار قلق الجمهور والمتابعين الذين كانوا يسألون عن حالتها الصحية وطبيعة المرض الذي تعاني منه.

وأفادت العيدان عبر حسابها على تويتر بأن الشعيبي تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى مستشفى الأميري. وكشفت أيضًا عن زيارة المنتج خليل التميمي لها وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر الشعيبي وهي تجلس على سرير المرض بجانبها التميمي، الذي قام بمزاحتها وسألها عن سبب مرضها. وظهرت وهي تكزّ على أسنانها قبل أن تنفجر بالضحك مع مجالسيها.

كما يمكن سماع صوت شخص غير معروف يتحدث مع التميمي قائلاً: “منك نتعلم أنت زكرت”، ثم تحدث عن الشعيبي قائلاً: “هذه هيونة التي يسأل عنها زينة ولا يوجد شر عليها”.