هل تختار المرأة الرجل العاقل أم الوسيم؟ .. اتفرج: سعودية شهيرة تفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المذيعة رؤى ريان، عن رأيها في الرجل من حيث العقلانية والوسامة، قائلة:"في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض، والوسامة مسألة نسبة".

وأوضحت خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم على قناة روتانا خليجية:" لا يهمني العقل، ولا تهمني المادة كثيرا، اللي يهمني الأخلاق".

وأشارت إلى أنه إذا كانت أخلاق الشخص جيدة، يمكن تعديل أي أمور أخرى.

واستدركت قائلة: " في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض"، مشيرة إلى أنها إذا كانت ستختار العاقل أو الوسيم ستختار العاقل.

الرجل العاقل أم الوسيم.. من تختار المرأة؟

رؤى ريان: في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض .. الأخلاق هي الأهم @Mas_91_@auodiz@iro2a#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/THqDE5oqPp

- برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023

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