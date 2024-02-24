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هل تختار المرأة الرجل العاقل أم الوسيم؟ .. اتفرج: سعودية شهيرة تفجر مفاجأة

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الرياض - محمد الاطلسي -  كشفت المذيعة رؤى ريان، عن رأيها في الرجل من حيث العقلانية والوسامة، قائلة:"في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض، والوسامة مسألة نسبة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم على قناة روتانا خليجية:" لا يهمني العقل، ولا تهمني المادة كثيرا، اللي يهمني الأخلاق".

 

 

وأشارت إلى أنه إذا كانت أخلاق الشخص جيدة، يمكن تعديل أي أمور أخرى.

واستدركت قائلة: " في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض"، مشيرة إلى أنها إذا كانت ستختار العاقل أو الوسيم ستختار العاقل.

 

الرجل العاقل أم الوسيم.. من تختار المرأة؟

 

 

رؤى ريان: في رأيي لا يوجد إنسان عاقل على وجه الأرض .. الأخلاق هي الأهم @Mas_91_@auodiz@iro2a#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/THqDE5oqPp

- برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2023

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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