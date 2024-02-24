اتفرج .. حسناء سعودية تتزوج عامل سوداني والمفاجأة الصادمة في موقف السعوديين من هذا الزواج؟

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في السودان بمقطع فيديو وصور تصدرت الترند وحصدت أعلى نسبة مشاهدات وتفاعلات ومشاركة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة شاب قيل أنه سوداني وهو يتحدث في مقطع فيديو مباشر رفقة عروسته السعودية الجنسية وفقاً لما أورد بعض النشطاء

وخلال المقطع حكى العريس وعروسته معاناتهما قبل الزواج والسعادة البالغة التي يعيشونها الآن بعد أن أصبحا في منزل واحد. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين أجمعوا على أن العريس سوداني الجنسية وعروسته هي كفيلته بالمملكة العربية السعودية. ولكن جمهور المعلقين اختلف مع متداولي المقطع حيث ذكر الكثير من المعلقين أن الشاب سعودي لكن بشرته سمراء, فيما ذهب البعض الآخر لاتجاه مختلف وأكدوا أن العريس سوداني بالفعل ولكن من مواليد المملكة.

وعلى الرغم من مطالبة العروسين للجمهور بالبتعاد عن التعليقات السالبة والساخرة إلا أن بعض المعلقين لم يكترثوا لحديثهم, وكتب أحد المعلقين ساخراً

:(عبرت وانتصرت يا أب جيقة)