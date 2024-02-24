انت الأن تتابع خبر "فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباشر النيابة العامة بالمرج التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسب واقعة تحرش بسيدات خلال عودتهن من حفل زفاف.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من شخصين (الطرف الأول) بتعرضهم للضرب من 3 أشخاص وعقرهم من كلب خاص بهم (الطرف الثاني).

قال المجني عليهم إنهم عاتبوا المتهمين على تحرشهم اللفظي ببعض السيدات خلال عودتهن من فرح بمنطقة مؤسسة الزكاة، فهاجموهم بالأسلحة البيضاء "سنجة - شوم" وكلب شرس، ما أدى لإصابتهم بجروح وتقطيع فستان العروس وبدلة العريس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.