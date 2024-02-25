طريقة سهلة وبسيطة لأشهر مشروب في رمضان البلح باللبن بكل سهولة وبثلاث طرق فقط

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رياض - احمد صلاح - مشروب البلح باللبن من المشروبات التي نقوم بعملها بكثرة في شهر رمضان الكريم، يتمتع البلح بمجموعة كبيرة من الفوائد كما أنه يعطي الجسم طاقةكبيرة ويعوضه عن صيام اليوم الكامل وعن الماء المفقود في فترة الصيام، ويعطي هذا المشروب الجسم الطاقة التي يحتاج إليها في إكمال اليوم لعمل الطاعات وأداء صلاة التراويح، وذلك لأن هذا المشروب يحتوي على سعرات حرارية عالية تصل إلى 350 سعر حراري أو ما يزيد عن ذلك وإليكم الطرق المختلفة لعمل البلح باللبن.

مكونات تحضير مشروب البلح باللبن

مقدار من التمر منزوع الدسم

اللوز المحمص

البندق

الجوز المحمص

الزبيب.

لتر من الحليب.

خطوات تحضير مشروب البلح باللبن

قومي بوضع الحليب في إناء على النار.

اتركي الحليب يسخن دون أن يصل إلي درجة الغليان.

ضعي التمر والمكسرات في وعاء عميق.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

قومي بسكب الحليب الدافئ إلى الخليط.

نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

اتركي الخليط لمدة ساعة وبعد ذلك قدمي المشروب.

طريقة عمل البلح الناشف باللبن

بلح ناشف.•

لبن.

فانيليا.

سكر.

خطوات تحضير البلح باللبن

قومي بوضع السكر واللبن والفانيليا في وعاء.

ارفعي هذا الوعاء على النار واتركي المكونات حتى تغلي مع بعضها البعض.

ضعي البلح الناشف في في طبق تقديم واضافة المشروب له.

يمكنك تقديم المشروب بارد أو دافئ.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن

ماء ورد.

تمر منزوع الدسم.

لبن.

خطوات تحضير مشروب التمر باللبن

قومي بوضع اللبن وماء الورد والتمر في الخلاط الكهربائى.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ضعي المشروب في الثلاجة لمدة ساعة.