انت الأن تتابع خبر اقسم بالله معجزة.. البقدونس المغلي يعالج أكثر من ٢٠ مرض خطير .. اعرف الطريقة وجربه لا يفوتك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البقدونس يعتبر أحد العناصر الأساسية في عالم المطبخ، حيث يمكن دمجه بسهولة في النظام الغذائي، سواء كان ذلك أثناء إعداد الطعام، أو إضافته إلى السلطات، أو استخدامه كزينة للأطعمة.

يُمكن أيضًا تحويله إلى مشروبات لذيذة، سواء عبر مزجه مع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، أو تناوله بشكل مسلوق أو عند تحضيره كشاي.

كيفية تحضير البقدونس المسلوق؟

يمكنك تحضير البقدونس المسلوق سواء في المنزل أو بشراء كيس شاي جاهز من السوق، حيث يُمكن الاستفادة من كلا الخيارين لاستخلاص فوائد البقدونس المسلوق. تُعتبر هذه الوصفات سهلة التحضير نظرًا لسرعتها، حيث يُمكن استخدام البقدونس الطازج أو المجفف

. يُمكن إضافة لمسة نكهة إضافية عبر الليمون أو العسل أو السكر أثناء عملية السلق.

الخطوات بسيطة:

قم بإزالة أوراق البقدونس الطازجة أو المجففة من السيقان وأضفها إلى الماء المغلي بنسبة تتناسب مع ذوقك، ثم اغليها لمدة لا تتجاوز الدقيقة. اترك الأوراق في الماء لمدة 4-10 دقائق، ويُمكن تركها لفترة أطول إذا كنت ترغب في تعزيز النكهة.

فوائد شرب البقدونس المغلي للجسم