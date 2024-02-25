انت الأن تتابع خبر اغتنم الفرصة مواصفات جبارة لشبيه الأيفون سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12 بكاميرا خرافية عالية الدقة وتصميم شيك! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نعرض لكم سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12، حيث أنه في شهر يونيو من سنة 2023، قدمت شركة شاومي الهاتف الجديد الخاص بها لأول مرة في السوق المصري، وفي ذلك الوقت كان يتم إستيراد هذا الهاتف من الخارج، ولكن في الوقت الحالي فإن شركة شاومي قامت بإدخال خطوط إنتاج هذا الهاتف في مصر حتي يتم إنتاجه بشكل محلي، كما قامت الشركة بتوضيح كافة المواصفات وكذلك سعره بشكل رسمي في مصر.
مميزات هاتف Xiaomi Redmi 12
- سوف نقوم بتوضيح بعض المميزات المتوفرة في هذا الهاتف وهي تكون مثل أن الهاتف يسمح بخاصية NFC، تكون خامة هذا الجهاز عالية الجودة ومصنوعة من الزجاج، بالإضافة إلى أن الهاتف يكون مقاوم لكلا من الغبار والماء.مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12
- الشرائح يقوم هذا الجهاز بدعم استخدام 2 من شرائح الإتصال وهي تكون من الجيل الرابع وذلك مع إمكانية تركيب الكارت الميموري.
- الشاشة يكون قياس الشاشة حوالي 6.79 بوصة، كما تكون دقة الشاشة حوالي 1080×2460 بيكسل.الكاميرات يتوفر في الهاتف كاميرا سيلفي تكون دقتها 8 ميجا بيكسل، مع توفر 3 كاميرات خلفية تكون دقتها 50 ميجا بيكسل، 8 ميجا بيكسل، وتكون الثالثة 2 ميجا بيكسل.
- البطارية تكون سعة بطارية ليثيوم بوليمر تبلغ حوالي 5000 مللي امبير، كما أنها تقوم بدعم شحن سريع تكون قدرته 18 وات.المعالج يكون معالج هذا الجهاز مقدم من شركة ميدياتك وهو ثماني النواة ومن النوع Helio G88، بالإضافة إلى توفر المعالج الرسومي في الهاتف.
- الحماية والأمان يتوفر في الجهاز بعض مواصفات الحماية والأمان مثل البصمة وكذلك الخاصية التي تسمح بفتح الجهاز من خلال الوجه.ألوان الهاتف يتوفر في الهاتف بعض الألوان مثل الأسود، والفضي والأزرق
- سعر الهاتف يكون سعر الهاتف الموجود في مصر بشكل رسمي من النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بما يقارب من 8800 جنيه.