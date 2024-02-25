اغتنم الفرصة مواصفات جبارة لشبيه الأيفون سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12 بكاميرا خرافية عالية الدقة وتصميم شيك!

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رياض - احمد صلاح - نعرض لكم سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12، حيث أنه في شهر يونيو من سنة 2023، قدمت شركة شاومي الهاتف الجديد الخاص بها لأول مرة في السوق المصري، وفي ذلك الوقت كان يتم إستيراد هذا الهاتف من الخارج، ولكن في الوقت الحالي فإن شركة شاومي قامت بإدخال خطوط إنتاج هذا الهاتف في مصر حتي يتم إنتاجه بشكل محلي، كما قامت الشركة بتوضيح كافة المواصفات وكذلك سعره بشكل رسمي في مصر.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 12