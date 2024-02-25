انت الأن تتابع خبر عشبة أذهلت جميع النساء.. بذور رفيعة الحجم ستعيدك لسن العشرين ولو عمرك فوق الـ80 عام.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من العناصر الطبيعية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، فإضافة بذور الكتان إلى روتين العناية بالشعر يمكن أن يساعد في تنعيم وترطيب الشعر، وتحسين مظهره ومرونته،
- فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الدهنية الأوميغا-3، والألياف، والبروتينات، والفيتامينات والمعادنوصفة بذور الكتان لشعر حرير
- تحتوي تلك الوصفة على العديد من الفوائد الصحية للشعر، وذلك بسبب ما تحتويه تلك المكونات من عناصر غذائية هامة، ويتم تحضير هذا الخليط من خلال الاستعانة
بالمكونات الآتية:
- 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- 1 كوب من الماء.
طريقة التحضير
- يستخدم بذور الكتان منذ القدم في الطب البديل في العديد من الوصفات الصحية وكذلك التجميلية، لذلك يمكن استخدامه في وصفة اليوم للحصول على شعر طويل وناعم بالخطوات التالية:
في وعاء صغير ضعي بذور الكتان.
- سخني الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.اسكبي الماء الساخن فوق بذور الكتان واتركيها تنقع لمدة 15-20 دقيقة.
- بعد انتهاء وقت النقع، قومي بخلط البذور والماء بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تتكون مزيج سميك ولزج.
- اتركي المزيج جانبًا لمدة ساعة تقريبًا، حتى يتكون جيل طبيعي من بذور الكتان.طريقة الاستخدام
خطوات استخدام وصفه بذور الكتان لشعر حرير للحصول على أفضل نتائج ممكنه تكون على النحو التالي:
- قسّمي شعرك إلى أجزاء صغيرة، وضعي المزيج على فروة الرأس وباقي الشعر.
- قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتعزيز امتصاص المكونات الغذائية.
- اتركي المزيج على الشعر لمدة 30-45 دقيقة.
- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو والبلسم المعتاد لغسل الشعر.
- ينبغي تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام، يمكنك الاستمتاع بشعر ناعم ومرن وصحي، كما ننصح بتناول الكتان كجزء من نظامك الغذائي العام للاستفادة الكاملة من فوائده الصحية والتجميلية.