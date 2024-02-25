عشبة أذهلت جميع النساء.. بذور رفيعة الحجم ستعيدك لسن العشرين ولو عمرك فوق الـ80 عام.!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من العناصر الطبيعية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، فإضافة بذور الكتان إلى روتين العناية بالشعر يمكن أن يساعد في تنعيم وترطيب الشعر، وتحسين مظهره ومرونته،

فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الدهنية الأوميغا-3، والألياف، والبروتينات، والفيتامينات والمعادنوصفة بذور الكتان لشعر حرير

تحتوي تلك الوصفة على العديد من الفوائد الصحية للشعر، وذلك بسبب ما تحتويه تلك المكونات من عناصر غذائية هامة، ويتم تحضير هذا الخليط من خلال الاستعانة

بالمكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير

يستخدم بذور الكتان منذ القدم في الطب البديل في العديد من الوصفات الصحية وكذلك التجميلية، لذلك يمكن استخدامه في وصفة اليوم للحصول على شعر طويل وناعم بالخطوات التالية:

في وعاء صغير ضعي بذور الكتان.

سخني الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.اسكبي الماء الساخن فوق بذور الكتان واتركيها تنقع لمدة 15-20 دقيقة.

بعد انتهاء وقت النقع، قومي بخلط البذور والماء بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تتكون مزيج سميك ولزج.

اتركي المزيج جانبًا لمدة ساعة تقريبًا، حتى يتكون جيل طبيعي من بذور الكتان.طريقة الاستخدام

خطوات استخدام وصفه بذور الكتان لشعر حرير للحصول على أفضل نتائج ممكنه تكون على النحو التالي: