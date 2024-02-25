انت الأن تتابع خبر عاجل الجنيـه المصري ينهار ويسقط ارضاً بشكل مرعب في مصر والقادم أكثر رعبا حتى في السوق السوداء وفي التعاملات اليومية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد سعر الدولار في السوق السوداء المصرية للارتفاع مرة أخرى بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا. وتحرك سعر الصرف مساء أمس الجمعة بين 46 و47 جنيهًا في السوق السوداء.وفي المقابل، استقر سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية.

ووفقا لروسيا اليوم يشهد الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء تذبذبًا مستمرًا في مصر. عادة ما يتراجع سعر الدولار في السوق السوداء

عندما يكون هناك تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد أو توجد توقعات إيجابية من مؤسسات وبنوك دولية بشأن قوة الجنيه المصري، مما يؤدي إلى زيادة العرض وتقليل الطلب على الدولار.يظل سعر الدولار في السوق السوداء مرتبطًا بعوامل متعددة، بما في ذلك التوترات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، وتدفق رؤوس الأموال والتحركات الاقتصادية في البلاد.

ينبغي على المتعاملين أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند التعامل في السوق السوداء.