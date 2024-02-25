الملك سلمان يأمر بإعادة صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية!!..تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الصحيفة الرسمية للمملكة العربية السعودية خبراً سارا للمواطنين، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمراً بعودة صرف بدل غلاء المعيشة، وذلك حرصاً من جلالته على تلبية احتياجات المواطنين اللذين يعانون غلاء الأسعار نتيجة الأزمة الافتصادية العالمية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم الفئات المشمولين بالدعم بالإضافة إلى قيمة الدعم ومدة صرف بدل غلاء المعيشة كما سنعرض الشروط الواجب توافرها، كما سنوفر رابط التسجيل وطريقة التسجيل.الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بعودة صرف بدل غلاء المعيشة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله ورعاه وسدد خُطاه، بعودة صرف بدل غلاء لمدة عاماً مالياً واحد لفئات الموظفين العسكريين بالإضافة إلى المتقاعدين كما يشمل الموظفين المدنين، والضمان الاجتماعي وأيضاً الطلاب والطالبات.

الفئات المستحقة لبدل غلاء المعيشة

لقد حددت وزارة المالية الفئات المستحقة لصرف بدل غلاء المعيشة ويمكننا التعرف على تلك الفئات من خلال الآتي:

الحالة الأولى: المدنيين أو العسكرين الذين يتقاضوا معاش مؤسسة التقاعد وتقدر لهم قيمة بدل الغلاء بـ 1000 ريال سعودي.

الحالة الثانية: الأشخاص المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات وتصل قيمة بدل الغلاء لهم بـ 500 ريال سعودي.شروط بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية

من أجل الحصول على بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية حددت وزارة التنمية البشرية عدة شروط تتمثل في النقاط التالية:

الشرط الأول: يجب أن يكون المتقدم لطلب فرد سعودي الجنسية، الشرط الثاني: يجب ان يكون مقيم دائم في المملكة العربية السعودية، الشرط الثالث: يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي، الشرط الرابع: يبلغ عمر المتقدم 35عام لكي يستطيع التقديم على بدل غلاء المعيشة.