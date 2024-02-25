تغير كبير غير مسبق لسعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية وهذا هو السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة مأرب خلال تعاملات اليوم الاحد 25 شباط، 2024، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة

ـ في مأرب:

الريال السعودي | شراء 442 بيع: 446

الدولار الأمريكي | شراء: 1673 بيع: 1690

ـ في عدن:

الريال السعودي | شراء: 440 بيع: 444

الدولار الأمريكي | شراء: 1670 بيع: 1687

ـ في العاصمة صنعاء:

الريال السعودي | شراء: 140 بيع: 141

الدولار الأمريكي | شراء: 528 بيع: 532.