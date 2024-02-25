رسمياً .. الجوازات السعودية تسمح لجميع المقيمين العمل بدون كفيل؟

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة السعودية للوافدين من جميع الجنسيات من أجل توفير بيئة عمل ملائمة، كما يأتي هذا التحول الإستراتيجي في إلغاء نظام الكفيل في بعض المهن، وفي إطار حرص الحكومة السعودية على حفظ حقوق المقيمين وصون كرامتهم، وحمايتهم من المشاكل التي قد يتعرضون لها بسبب جشع واستغلال بعض الكفلاء، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل 10 مهن أعلنت الجوازات السعودية السماح لجميع المقيمين العمل فيها بدون كفيل.

10 مهن مسموح العمل فيها بدون كفيل في السعودية

يتوفر العديد من المهن التي يسمح بممارستها داخل المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى كفيل للأشخاص الوافدين، ومن بين هذه المهن:

الوظائف الخاصة بالأعمال اليدوية والورش. وظائف المقاولات. وظيفة سكرتارية تنفيذية. وظيفة مدير المبيعات. وظيفة المدير التنفيذي. وظائف الهندسة في جميع مجالاتها. وظائف في المجال الصحي. وظيفة سائق خاص بالزيارات العائلية. وظيفة مدير الحسابات. وظيفة مدير الإدارة. مزايا إلغاء نظام الكفالة

المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة للوافدين في قائمة معينة من مهن بدون كفيل، فتح الباب أمام الوافدين للعمل في هذه المهن بدون الحاجة إلى وجود كفيل، وأحدث هذا القرار تطور كبير في العلاقة بين الكفيل والعامل، حيث جاءت هذه الخطوة محملة بالمميزات التي تعزز حقوق العمال وتسهم في تحسين بيئة العمل، من بين هذه المميزات:

توفير فرص عمل متنوعة وملائمة للعامل، مما يسهم في تحسين مستوى التوظيف وتنويع مصادر الدخل. ضمان الحفاظ على حقوق العمال، من خلال توفير بيئة عمل مستقلة وخالية من التدخلات غير القانونية. الحد من ارتباط العامل والكفيل، مما يمكنه من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الشخصية والمهنية. المساهمة في زيادة نسب الإنتاج المحلي، حيث يتاح للعمال الوافدين الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي. تقليل الفروق بين عقود العمل للمقيمين والمواطنين والوافدين، مما يعزز المساواة في فرص العمل والتطور المهني. تحويل علاقة العمل من علاقة مرتبطة بالكفيل إلى علاقة دائمة مع جهة العمل، مما يزيد من استقرار العامل ورغبته في البقاء في الوظيفة لفترات أطول. تمكين المستفيدين من جميع حقوقهم دون الحاجة إلى الاعتماد على موافقة الكفيل، مما يزيد من استقلاليتهم المهنية والشخصية. شروط نظام إلغاء الكفالة في السعودية

لإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، توضع شروط محددة تتعلق بالعامل ومالك العمل، ومن بين هذه الشروط:

أن يكون العامل ضمن قائمة العمالة مهن بدون كفيل التي تخضع لنظام العمل، ويجب عليه الالتزام بالقوانين والتعليمات المحددة في هذا النظام.

يتوجب على العامل ومالك العمل التوقيع على عقد لمدة لا تقل عن 12 شهر، ينص على الالتزام بالشروط والتفاصيل المحددة فيه، مما يضمن استقرار العلاقة العملية ويحد من التغييرات المفاجئة. يجب على العامل إرسال إشعار إلى مالك العمل في حال رغبته في مغادرة العمل، ويجب أن يتم إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن 90 يوم، وذلك لتمكين مالك العمل من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العملة المغادرة وضمان استمرارية العملية. ما هي المهن التي يمكن العمل فيها بدون كفيل في المملكة العربية السعودية؟

يمكن العمل بدون كفيل في مجموعة متنوعة من مهن بدون كفيل، مثل الأعمال اليدوية والورش، ووظائف المقاولات، والسكرتارية التنفيذية، ومدير المبيعات، والهندسة في مختلف التخصصات، والقطاع الصحي، وغيرها.