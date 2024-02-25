انت الأن تتابع خبر احذر وبشده على جهازك .. عند ظهور هذه العلامة على حسابك في تطبيق “واتساب” تعني أن هناك من يراقبك ويتجسس عليك..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأسس عام في عام 2009, من قبل الأمريكي بريان اكتون والأوكراني جان كوم؛ وهو برنامج مراسلات للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية؛ وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.

ونظرا لأن الواتساب؛ من أكثر تطبيقات الدردشة إستخداما في العالم؛ فقد بلغ عدد المستخدمين لها في العام 2020, اثنين مليار مستخدم؛ وهو ما جعله عرضة للكثير من الهكر. وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية معرفة ما إذا كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا.

وكيف نتخلص من هذه المراقبة. مراقبة الواتساب قد يكون هناك من يراقبك على واتساب ويستطيع أن يتعرف على رسائلك الآخرين, وبالتالي تفقد جانب الخصوصية في محادثاتك. ويستغل بعض المتطفلين الميزات التي يقدمها الواتساب للمستخدمين.

ومن خلال خاصية واتساب ويب التي تتيح للمستخدم تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر لتسهيل الاستخدام؛ يمكن أن يقوم احد الأشخاص أو المتطفلين بربط حساب تطبيق واتساب الموجود على هاتفك على منصة الكمبيوتر الخاص به.