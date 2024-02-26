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في السعودية : مواطن حاول فتح بقالة مقفلة لمدة 33 عام …وما عثر عليه بداخلها صادم!..اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - وثق مواطن مقطع فيديو استعرض خلاله محتويات بقالة مُغلقة لمدة 33 سنة منذ عام 1991 في الرياض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، المواطن يفتتح البقالة، وعثر بداخلها على بعض المنتجات التي مازالت في مكانها.

 

 

 

 

 

 

وقال المواطن خلال الفيديو : “اليوم فتحنا بقالة مغلقة منذ عام 1991، شوفوا هذي الثلاجة”، وأظهر علبة تونة مدون عليها تاريخ إنتاج

 

1991https://twitter.com/hamza7674522671?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1754461223733674477%7Ctwgr%5E675b7e2ed502ffeaeed1864a2a8c460f1a571491%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F77272%2F

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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