ماذا سيحدث نهاية فبرابر ؟..الداهية ليلى عبداللطيف تحذر من كارثة مرعبة ستحدث في هذه الدولة العربية!

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من أحداث مفزعة ومرعبة ستشهدها دولة عربية نهاية شهر فبراير الحالي، موضحةً أنها ترى بأن تلك الأحداث سوف تكون مقلقة لذلك يجب الحذر منها والاستعداد لها حتى لا تكون نتائجها كارثية في حال تحققت فعلاً على أرض الواقع.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن أمطار غزيرة وسيول جارفة سوف تضرب إحدى الدول العربية نهاية شهر فبراير الحالي وسوف تتسبب بالكثير من الخراب والدمار.

واضافت العرافة اللبنانية أنها تتوقع بأن تتسبب تلك الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بخسائر مادية وبشرية أيضاً، سائلةً الله أن يلطف بجميع البلدان العربية ويحميها من شر الفواجع والكوارث.

وكانت ليلى عبد اللطيف، قد كشفت في توقعات سابقة أن موسم الشتاء لهذا العام سوف شديد البرودة وقد يتسبب بحدوث العديد من الوفيات حسب قولها.

في سياق آخر توقعت ليلى عبد اللطيف نشوب حرب اهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة، موضحة أنها ترى بأن أنظار الاعلام تتجه نحو مدينة تكساس الأمريكية.

كما تحدث ليلى عبد اللطيف، عن توقعها بحدوث كوارث طبيعية في العديد من البلدان، وسوف تتمثل تلك الكوارث بزلازل وفيضانات، وجفاف، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت أيضاً انهيار بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.