سيدة نزلت للبحيرة لإنقاذ كلب فوقعت كارثة مرعبة لا يصدقها العقل

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو لحظة اندفاع تمساح نحو امرأة مسنة تمشي مع كلبها بجوار بحيرة في فلوريدا، والتهامها بعد نزولها لإنقاذ كلبها من الزواحف.

ونشر موقع "Inside Edition" الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة من منزل إحدى الجيران التي اتصلت بالشرطة أثناء محاولتها مساعدة المرأة.

وبحسب "ديلي ميل" فقد توفيت غلوريا سيرج (85 عاما) بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما حاولت إنقاذ كلبها المحبوب "تروبر" من براثن الزاحف .

تم التقاط اللحظات الأخيرة لسيرج بكاميرا الحياة البرية في منطقة مخصصة للمتقاعدين في فورت بيرس، فلوريدا. يمكن رؤية المسنة وهي تمشي على طول البحيرة مع كلبها عندما يظهر التمساح على السطح ويتوجه صوبهما بسرعة فائقة.

وحاولت سيرج إبعاد الكلب عن فكي التمساح، لكن التمساح أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة. وقالت جارتها الخائفة كارول توماس ، 76 عامًا ، إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالشرطة.

وقالت إن التمساح شدها إلى البحيرة.. وما هي إلا لحظات حتى اختفت "أعتقد أنها ذهبت، يا إلهي"، صرخت توماس في الهاتف.