انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية بـ الإعفاء من رسوم هذه الخدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بيانا توضيحيًا بشأن إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من رسوم النقل للعام الدراسي الجديد 1446، حيث تعتبر خدمة النقل أحد الخدمات الخاصة بوزارة التعليم السعودية للطلاب والطالبات، ويتم التسجيل في تلك الخدمة إلكترونيًا عبر نظام نور، وفيما يلي نستعرض أن التفاصيل.

الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنه يمكن للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الحصول على إعفاء من دفع رسوم النقل المدرسي، والذي يتم تقديمه من وزارة التعليم بالسعودية، للعام الدراسي الجديد 1446، على أن ينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

كما أكدت الوزارة أن التقديم يتم وفقا لأولوية التسجيل، وذلك لمحدودية الأماكن، مع التأكيد أن التسجيل يتم إلكترونيا من خلال الدخول على نظام نور.

خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الخطوات التي يمكن اتباعها للتسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي من هنا.

قم بالضغط على اختيار طلبات التسجيل في الحافلات المدرسية.

بعد ذلك قم بتحديد اختيار طلاب النقل المدرسي.

قم بتعبئة العنوان الوطني الخاص بالمستفيد وتأكد من كتابته بشكل صحيح.

عليك إدخال جميع المعلومات التي تخص الطالب.

بعد ذلك قم بتسديد مبلغ التسجيل عن طريق اختيار طرق الدفع التي تتناسب معك والتي توجد على منصة نور.

الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي

أكدت وزارة التعليم السعودية بأن هناك عدد من الفئات التي يتم إعفاء خا من دفع رسوم النقل المدرسي، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

يم إعفاء الأسر المستفيدة من دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

يتم إعفاء الطلاب الأيتام الذين يحصلون على معاش من الضمان.

يتم إعفاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم إعفاء الطلاب والطالبات من متلازمة دوران.

مميزات النقل المدرسي

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قيمة رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1446، والتي تبلغ قيمتها حوالي 200 ريال سعودي، حيث يتط دفع إجمالي التكاليف في بداية العام الجديد، كما يوفر النقل المدرسي العديد من المزايا، من أهمها ما يلي:

يتم تقديم الخدمة من خلال سائقين محترفين ومدربين على كيفية التعامل مع الطلاب خاصة الطلاب من ذوي الإعاقة الخاصة بجميع أنواعها.

تخضع خدمة النقل المدرسي لرقابة يومية ودورية تعمل بشكل دائم على فحص كامل للمركبات.

يتم استخدام أحدث وسائل السلامة والأمن داخل سيارات النقل المدرسي، مع مواصفات فنية متطورة تتناسب مع جميع الفئات.

يتم متابعة الخدمة من خلال مركز خدمة العملاء حتى يتم التواصل وتقديم الاقتراحات بكل سهولة.

يتم الإشراف على الخدمة من قبل الإدارة العامة للتعليم للتأكد من تحقيق اشتراطات السلامة والنقل الآمن للطلاب.

كيف استرد رسوم النقل المدرسي؟

عن طريق الضغط على خدمة طلب إلغاء النقل المدرسي عبر الدخول على نظام نور من خلال إدخال رقم الفاتورة وبيانات الطالب ورقم الجوال.

كيف اتواصل مع النقل المدرسي؟

من خلال الاتصال على رقم 19996، لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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