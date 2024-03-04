انت الأن تتابع خبر ضربة قاضية لتجار السوق السوداء .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 مارس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار اليوم الاثنين شهد تحديث جديد مع إعلان البنوك المصرية اليوم 4 مارس 2024 أسعار صرف العملات الأجنبية في كافة الفروع التابعة لها، والتي تأتي طبقًاا لأسعار العملات المعلنة بشكل رسمي على موقع البنك المركزي المصري، والتي تم توضيحها من قبل شاشات العرض داخل فروع البنوك في مصر، ومع التراجع الكبير الذي سجله الأخضر داخل السوق الموازية، بعد القرارات الأخيرة، كان الأمر بمثابة الصدمة للتجار، لذا يحرص الجميع على معرفة الأسعار الجديد والتي نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

فيما يلي تحديث جديد حول سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية:

جاء سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري عند الشراء عند مستوى بلغ 30.83 جنيه، وفي حالة البيع بلغ مستوى 30.96 جنيه.

أما عن سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري بلغ سعر 30.75 جنيه للشراء، أما في حالة البيع بلغ مستوى 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر في حالة الشراء بلغ سعر 30.75 جنيه، وفي حالة البيع 30.85 جنيه.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر 30.85 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بلغ تداول سعر الدولار في الشراء والبيع تخبط كثيرا داخل السوق السوداء في مصر، وإذ هبط السعر بقوة بشكل غير مسبوق بعد اتخاذ القرارات الأخيرة، ولا يزال يتكبد مزيد من التراجعات والخسائر، إذ وصل لأقل مستوياته خلال فترة قصيرة وسجل مستوى 39 جنيها.

ازاي اجيب دولار من البنك؟

قبل موعد السفر بيومين وعبر الحساب البنكي الخاص بك، يمكن تقديم طلب تبديل العملة الأمريكية

كم وزن ال 100 دولار؟

يبلغ وزن الدولار حوالي 1.0 جم.

ما المتوقع في سعر الدولار؟