السعودية : إغلاق جميع الدوائر الحكومية وإلغاء الدوام ولأول مرة في تاريخ المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار اختص الله به عبادة الصيام، كما أنه من الشهور التي ينتظرها جميع المسلمون في كل عام من أجل التقرب إلى الله بالصلاة والصيام وقراءة القرآن طمعًا في المغفرة، لذا يرغب العديد من الموظفين العمال، وحتى الطلاب معرفة ساعات الدوام في رمضان من أجل تقسيم يومهم بين العبادة والعمل.

عدد ساعات دوام القطاع الحكومي في رمضان

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدد ساعات الدوام في رمضان حيث:

خفضت عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك لتصبح 5 ساعات بدلًا من ثماني ساعات في القطاع الحكومي.

بينما خفضت ساعات العمل إلى 6 ساعات بدلًا من 8 ساعات في القطاع الخاص.

وبذلك يصبح عدد ساعات العمل الأسبوعية في شهر رمضان 36 ساعة.

كما لا يزيد عدد ساعات العمل المتواصلة عن خمس ساعات.

بالإضافة إلى وجود فترة محددة للصلاة والراحة.

ولا يحق لصاحب العمل أن يجعل العامل في فترة الراحة في مكان العمل.

كما سيتم مساءلة صاحب العمل قانونيًا في حالة جعل العامل في مكان العمل لأكثر من اثنى عشر ساعة.

وإلى جانب ذلك تكون عدد ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص الغير مسلمين 8 ساعات.

قسمت مواعيد العمل في رمضان إلى ثلاث مجموعات تتمثل في:

مواعيد عمل المجموعة الأولي: تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءًا.

مواعيد عمل المجموعة الثانية: تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءًا.

مواعيد عمل المجموعة الثالثة: تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

أعلنت وزارة التعليم السعودية عدد ساعات الدوام في رمضان لعام 1445 في المدارس كالتالي:

يصبح عدد أيام الدراسة ثماني عشر يومًا فقط.

تبلغ أيام الدراسة الفعلية أربعة عشر يومًا.

كما تبدأ إجازة شهر رمضان المبارك في اليوم الثامن عشر من رمضان، وتنتهي الإجازة في السادس من شهر شوال 1445.

تم تقسيم أوقات عمل البنوك في رمضان إلى فترتين بالشكل التالي:

الفترة الأولى “الصباحية”: تبدأ من تمام الساعة 10:00 صباحًا إلى تمام الساعة 04:30 مساءًأ طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

الفترة الثانية “المسائية”: تبدأ من تمام الساعة 09:00 مساءًا إلى تمام الساعة 10:30 مساءًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

لم يصدر أي قرار بشأن تقديم موعد صرف المعاشات والرواتب لشهر مارس المقبل المتزامن مع شهر رمضان، حيث أوضحت وزارة المالية أن الشائعات التي يتم تداولها بين الناس غير صحيحة بخصوص الزيادة في الرواتب أو تقديم موعد صرفها بمناسبة الشهر الفضيل، كما وضحت أنه سيتم الإعلان فوراً عن أي قرار يصدر بتوجيهات رئاسية، وأن مواعيد صرف الرواتب وفقًا لما حددته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية كالتالي

يبدأ صرف رواتب الموظفين في الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة حتى 27 مارس لصرف رواتب الموظفين.

كما يبدأ صرف معاشات الضمان والتقاعد لشهر مارس من اليوم الأول من الشهر وحتى اليوم الخامس منه.

يبدأ يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل.

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل