انت الأن تتابع خبر رامز جلال يتورط في كارثة: سمية الخشاب تتعرض لإصابات بالغة بعد حادث مروّع على الهواء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة سمية الخشاب في موسم رمضان 2024، بمسلسل يحمل اسم بـ 100راجل، وتواصل الفنانة خلال الفترة الحالية تصوير مسلسلها تمهيدًا لعرضه في الماراثون المقبل.

وكان القاهرة 24، علم من مصادر مقربة من سمية الخشاب أنها وقعت في فخ مقلب رامز جلال ببرنامجه، الذي يحمل اسم رامز قفل اللعبة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وأشار المصدر إلى أن الفنانة سمية الخشاب تعرضت للإصابة خلال تصويرها حلقتها مع رامز جلال.

مسلسل بـ 100 راجل لـ سمية الخشاب

وتواصل القاهرة 24، مع مصدر داخل مسلسل بـ 100 راجل للفنانة سمية الخشاب، وذلك لمعرفة مصير المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2024، وإمكانية استكمال تصوير باقي مشاهد العمل بعد تعرض سمية الخشاب للإصابة مع رامز جلال.

وأكد المصدر، أن الفنانة سمية الخشاب مستمرة في تصوير باقي مشاهد مسلسلها بـ 100 راجل تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وذلك بالرغم من تعرضها إصابة في برنامج رامز قفل اللعبة مع الفنان رامز جلال.

تفاصيل إصابة سمية الخشاب مع رامز جلال

وكان المصدر، أكد في تصريح سابق للقاهرة 24، أن الفنانة سمية الخشاب تعرض لكسر في قدمها خلال تصوير حلقتها ببرنامج رامز جلال، موضحًا: وهي بتصور الحلقة في مدينة الملاهي من ضمن المقلب في لعبة التزحلق، وهي في اللعبة دي رجل سمية الخشاب اتكسرت وكتفها أصيب بكدمات بسيطة.

وقال المصدر، إن الفنانة سمية الخشاب تعرضت لإصابة خلال تصويرها حلقتها في برنامج رامز جلال، ووضح المصدر إصابتها قائلًا: وهي بتصور الحلقة في مدينة الملاهي، ضمن المقلب في لعبة التزحلق، رجل سمية الخشاب اتكسرت، وكتفها فيه كدمات بسيطة.

أبطال مسلسل بـ 100 راجل

ويشارك في مسلسل بـ 100 راجل بجانب الفنانة سمية الخشاب، كل من: باسم سمرة، سلوى خطاب، محمود عبد المغني، إبراهيم السمان، إيمان يوسف صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

قصة مسلسل بـ 100 راجل

وتدور أحداث مسلسل بـ 100 راجل، في إطار اجتماعي درامي، وتظهر من خلاله سمية الخشاب، بدور فتاة شعبية تدعى غالية، واضطرتها الظروف الصعبة، إلى العمل كسواقة ميكروباص، وتتابع الأحداث بمرور أزمات كثيرة تواجهها، في حياتها، خلال أحداث العمل.

فكرة برنامج رامز جلال 2024