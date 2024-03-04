انت الأن تتابع خبر صدمة مروعة.. تعرض نجل أمير قطر لحادث مأساوي يهز الوطن العربي ويضرب قلب قطر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم نجل أمير قطر الشيخ عبدالله بن تميم بن حمد منصات التوصل الاجتماعي بعد رصده لحظة الحادث الأليم ووقوعه من ظهر حصانه أثناء مشاركته في منافسات سابق للخيول ضمن بطولة لونجين.

وشارك الشيخ عبدالله بن تميم في منافسات الجولة الأولى من بطولة لونجين العالمية في مركز الشقب للفروسية.

وأظهر فيديو متداول في منصات التواصل لحظة تعثّر جواد الفارس الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني في الحاجز الأخير من السباق.وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدد من الأولاد من زوجاته الثلاثة وهم:أولاده من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني التي ارتبط فيها في 8 يناير 2005:

الشيخة المياسة (مواليد 2006).

الشيخ حمد (مواليد 2008).

الشيخة عائشة (مواليد 2010).

أولاد من الشيخة العنود مانع الهاجري التي ارتبط فيها في عام 2009:

الشيخة نائلة (مواليد 2010).

الشيخ عبدالله (ولد في 28 سبتمبر 2012).

الشيخ جاسم (مواليد 2013).

له من الشيخة نورة بنت هذال الرجباني الدوسري التي تزوجها سنة 2014: