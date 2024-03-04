انت الأن تتابع خبر عملية قوية: الداخلية السعودية تطلق حملة ميدانية هائلة لاعتقال هذه الفئة من الوافدين وترحيلهم قبل حلول شهر رمضان.. توخوا الحذر في الساعات القادمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، انطلاق الحملة الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، وذلك تحت شعار #وطنبلامخالف، حيث تعد هذه الحملة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030، التي شددت على ضرورة ضبط الأمن في جميع مناطق المملكة والتخلص من كل ما يقلق الأمن والسكينة العامة ويزعزع الاستقرار، ومن ذلك العمالة المخالفة التي عزمت وزارة الداخلية السعودية على التخلص منها وتصحيح اوضاع المخالفين وترحيل من لا يمكن تصحيح اوضاعهم، وقد نفذت الداخلية في هذا الإطار العديد من الحملات الميدانية وتمكنت من ضبط عشرات الآلاف من المخالف الذين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم نتائج آخر حملة ميدانية نفذتها وزارة الداخلية السعودية.حملة ميدانية كبيرة وغير مسبوقة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها خلال الفترة من 12/ 08 / 1445 هـ الموافق 22/ 02 / 2024 م حتى 18/ 08 / 1445هـ الموافق 28/ 02 / 2024م، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كل مناطق المملكة.وفي بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس“، قالت وزارة الداخلية إن الحملة أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14955) مخالفًا، منهم (9080) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3088) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2787) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (849) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (99) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (6) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57787) وافدًا مخالفًا، منهم (53304) رجال، و(4483) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (51401) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1763) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10256) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.