انت الأن تتابع خبر صدمة في نهائي كأس آسيا 2023: موسى التعمري يكشف عن فضيحة تفضح المنتخب القطري وتكشف رشوة ضخمة للحكم الصيني! تصريحات جريئة تهز عالم كرة القدم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتقبل اللاعب الأردني موسى التعمري المحترف بنادي مونبيله الفرنسي، خسارة منتخب بلاده لنهائي كأس آسيا قطر 2023، وخرج مشككاً في نزاهة البلد المستضيف للحدث القاري الأسيوي.

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" لموسى التعمري؛ نجم الأردن، أثناء تتويج القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب، يزعم مروجوه أنه يوجه اتهاماته لقطر بدفع "رشوة" لحصد تلك الجائزة، إذ فسر الجمهور إشاراته بذلك، في وقت يرى به -بحسب وجهة نظره- أن زميله يزن النعيمات هو الأحق بلقب الأفضل.

لم يكن التعمري وحده المشكك في النزاهة القطرية، فزميله الحارس يزيد أبو ليلى هو الآخر ألمح لذلك عبر حسابه على "سناب شات"، فكتب: "كرة القدم ما بكفيها تتعب وتجتهد لازم شغلات ثانية".

وتوج المنتخب القطري، بطلًا للقارة بعد الفوز أمام النشامى بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ سجل أكرم عفيف "هاتريك" الأدعم من ثلاث ضربات جزائية.

وحصل اللاعب القطري أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف للبطولة التي احتضنتها قطر من 12 يناير/كانون الثاني وانتهت بتتويج العنابي باللقب الثاني توالياً بعد أن سجّل عفيف 3 أهداف وقاد فريقه للفوز على الأردن (3-1) على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة.