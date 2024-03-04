بشرى سارة .. الإمارات تصدر قرار عاجل بمنح الجنسية لهذه الفئة من الأجانب مجاناً

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ عن منح الإقامة الذهبية لأول خريجي المدارس والجامعات الإماراتية لعام 2023 وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتقديرا لجهود الطلاب والخريجين وعزمهم على التفوق والنجاح والتفوق في سعيهم وراء المعرفة.يتم توفير تصريح الإقامة الذهبي للتلاميذ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنسبة 95 ٪ أو أكثر لمدة خمس سنوات بدون ضامن.

وفقا لقائمة الترشيحات المقبولة المقدمة إلى الهيئة من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، فإن مزايا التأشيرة تغطي أيضا أفراد أسرهم. كما يمنح تصريح الإقامة الذهبي لطلاب الجامعات المحلية والدولية الذين يتخرجون بدرجة امتياز ومتوسط تراكمي لا يقل عن 3.5 أو 3.75 درجة ، وفقا للتصنيف المعتمد للجامعات داخل وخارج الدولةمنح الإقامة الذهبية لأول الطلاب:

وأكد سعادة مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن منح الإقامة الذهبية لأول الطلاب المتخرجين من المدارس والجامعات الإماراتية هذا العام يؤكد توجه ونهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجال تقييم الكفاءات والمواهب العلمية الواعدة ، وجذبهم للدراسة والعمل في الدولة ، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية الدولة وتقدمها.

وأوضح سعادة اللواء مدير عام الهيئة أن شروط الحصول على تصريح الإقامة الذهبي للطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة للطالب المتميز من مدرسة عامة أو خاصة مرخصة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية المختصة ، وأن لا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 95% ، وكذلك موافقة الشهادة من وزارة التربية والتعليم