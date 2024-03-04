من هو صاحب الصوت الجميل الذي سوف يصلي بالناس صلاة التراويح والتهجد في الحرم المكي في رمضان ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الشيخ الحافظ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، من أجمل الأصوات التي يخشع خلفها المصلين في شهر رمضان المبارك، لذلك تم اختياره رسمياً من قبل وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، ليكون ضمن أئمة الحرم المكي في شهر رمضان 1445 لصلاة التراويح والتهجد، بجانب ثلاثة آخرين وهم فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عوّاد الجهني، وفضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة، ومعالي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.نشرت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، جدول أئمة الحرك المكي في رمضان 1445، حيث وضح الجدول التسليمات وتقسيمتها بين الأربعة أئمة الكبار، فضلاً عن الإمامين في كل ليلة من الثلاثين ليلة وفق تسلسل منظم، حيث يتبق على الشهر المبارك حوالي سبعة أيام من تاريخ كتابة هذه السطور، إذ سوف يبدأ يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري 2024، على أن يتم استطلاع الهلال قبل الموعد المحدد بيوم للتأكد من بدايته.

جدول أئمة الحرم المكي في رمضان

نشرت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، جدول أئمة الحرك المكي في رمضان 1445، حيث وضح الجدول التسليمات وتقسيمتها بين الأربعة أئمة الكبار، فضلاً عن الإمامين في كل ليلة من الثلاثين ليلة وفق تسلسل منظم، حيث يتبق على الشهر المبارك حوالي سبعة أيام من تاريخ كتابة هذه السطور، إذ سوف يبدأ يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري 2024، على أن يتم استطلاع الهلال قبل الموعد المحدد بيوم للتأكد من بدايته.وكشفت الوكالة عن وجود أربعة شيوخ أفاضل سوف يأدون الصلوات الخاصة بالتراويح والتهد طوال الشهر المعظّم، وهم كالتالي:

• فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عوّاد الجهني

فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة.

• فضيلة الشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي.

• معالي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ويمكنك التعرّف على موعد تأدية الصلاة لكل شيخ من خلال الجدول المرفق أعلاه، والموضح فيه التسليمه وفق كل يوم من أيام رمضان.