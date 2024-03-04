انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: اكتشف ثلاث نصائح سحرية لتعزيز نمو الشعر بأسلوب طبيعي والحصول على تموجات رائعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد كان الشعر موضة لسنوات عديدة ويجب القول أن الأطوال المتموجة الجميلة تضيف على الفور جانبًا ساحرًا لمظهرنا وتسمح لنا بتغيير تصفيفة الشعر وفقًا لاحتياجاتنا. لكي تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع، عليك قصه. قد يبدو هذا متناقضا، لكنه منطقي.

في الواقع، إذا واصلنا تأجيل مواعيد تصفيف الشعر، ستصبح نهاياتنا أرق، وستظهر الأطراف المتقصفة، وسيصبح شعرنا هشًا.

ومع ذلك، فإن الشعر في حالة صحية سيئة ينمو بشكل أبطأ.‏

لذلك، فإن قطع الأطراف سيسمح لأطوالنا باستعادة قوتها وحيويتها، مما يسمح لها بالنمو بشكل أسرع.

اعتدنا بعد ذلك على الذهاب إلى الحلاق بانتظام وقص بضع بوصات من الشعر كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

كلما زادت المواعيد التي نحددها، قل عدد قصات الشعر التي نحتاجها لأن الضرر الذي يلحق بشعرنا أقل.

أطعمهم من الداخل

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ضروري للبشرة الجميلة والشعر الصحي.

ولتعزيز تجديدها، نلجأ بشكل أساسي إلى الأطعمة الغنية بالحديد والزنك والبروتين والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والفاصوليا والخضروات والبيض وما إلى ذلك. المكسرات أو الأسماك الزيتية.

نصيحة جيدة لجداتنا هي استخدام خميرة البيرة كمكمل غذائي غني بالفيتامينات B1 وB5 وB8 وB9 والعناصر النزرة والمعادن. حليف عظيم!

يجب أيضًا أن تكون فروة الرأس خالية من جزيئات التلوث ودخان السجائر والزهم الزائد والخلايا الميتة والقشرة أو المنتجات، ويجب تنظيفها جيدًا، وإلا فإنها ستختنق وتمنع التجدد.

حل؟ افركي فروة رأسك مرة واحدة في الأسبوع لإزالة كل هذه الشوائب وتنقية فروة رأسك بمكونات طبيعية. لهذا نحتاج إلى الملح الخشن أو القهوة المطحونة الممزوجة بالقليل من زيت الزيتون.

ضعيه على جميع جذور الشعر ودلكي بحركات دائرية بأطراف أصابعك لبضع دقائق، ثم اغسلي شعرك بالشامبو. ننهي الشامبو دائمًا بقطرة من الماء البارد، مما يشد البشرة (وبالتالي يحميها) ويضيف لمعانًا للشعر.

تدليك الجلد

تدليك فروة الرأس يحفز دوران الأوعية الدقيقة، وبالتالي تسريع نمو الشعر. استخدمي أطراف أصابعك مرتين في الأسبوع لمدة 5-10 دقائق لتدليك جمجمتك بأكملها بحركات دائرية لتمنحي نفسك القليل من النعومة. نبدأ من الجزء الخلفي من الرقبة، ونذهب إلى أعلى الجمجمة، وننتهي عند الصدغين. يمكن إجراء التدليك بدون هذا المنتج أو بمزيج من الزيوت العطرية المنعشة مثل زيوت الصنوبر أو الليمون أو الإيلنغ أو الزعتر الأساسية، بالإضافة إلى كونها مفيدة لشعرنا، فإن هذه الممارسة مفيدة أيضًا لمعنوياتنا: فنحن نسترخي ونشعر بالتحسن.

اصنع القناع الصحيح

أقنعة الشعر هي مورد لا يمكن وقفه لتسريع نمو الشعر في الواقع، فهو يسمح لهم بالعناية العميقة والترطيب والتغذية واستعادة حيويتهم حتى ينمووا بشكل أسرع.

مرة واحدة في الأسبوع، نختار إحدى وصفاتنا الطبيعية.