مشعوذ أراد إخراج الجن من فتاة سعودية فقتلها بطريقة بشعة لايصدقها عقل..اتفرج الفاجعة

الرياض - محمد الاطلسي - لقيت فتاة "مصرعها" غرقاً، على يد راقٍ شرعي خلال زعمه إخراج الجن منها.

وقالت صحيفة "المرصد" السعودية، إن الفتاة كانت تعاني من إرهاق جسدي وقام والدها بالتواصل مع أحد الرقاة والذي أشار عليه بضرورة القراءة عليها و"تغطيسها" في مياه البحر لأن "المَس" سوف يخرج من جسد الفتاة مباشرة ، إذا تعرضت للغرق أو شربت من ماء البحر المالح، حد زعمه؟

وأضافت الصحيفة أن المفاجأة حلت حينما بدأ الراقي مهمته، وذلك بعدما غرقت الفتاة وفارقت الحياة ولم يستطع أحد إنقاذها من الغرق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم إيقاف الراقي وسيتم تسليم جثمان الفتاة إلى والدها بتبوك بعد انتهاء التحقيقات.

وتضيف الصحيفة أن الراقي له تأريخ في هذا المجال، حيث سبق وأن قام بالقراءة على "ناقة" أصيبت بالعين وقام بجلبها لشاطئ البحر ورشها بمياه البحر مُدعياً بأنه يشم رائحة الجن .