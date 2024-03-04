لماذا لا تقبل أي امرأة هذا النوع من الرجال وتنفر منه كل النساء حتى لو كان وسيم ومليونير؟..الإجابة ستدهشك

الرياض - محمد الاطلسي - قد يظن البعض أن المظهر الخارجي وحده يستطيع سحر النساء وجذبهن إلى الرجل، لكنه ليس السمة العامة، فهناك أمور هامة لا بد أن يضعها الشخص في الاعتبار عند محاولته التودد لامرأة تعجبه.

وتأتي الشخصية في مقدمة الصفات التي قد تجذب المرأة، لأن سحرها قد يكون أقوى بكثير من سحر المال والجمال الخارجي، لكن هناك بعض الصفات التي قد تكرهها المرأة في شخصية الرجل، لذا إليك 6 أنماط من شخصية الرجل تنفر منها المرأة بحسب موقع "هافنغتون بوست":

1- الشخص العاطفي: لا شك أننا في بعض الأحيان نحب أن نبوح بما داخلنا لعله يخفف عنا، لكن المبالغة في كل شيء مضرة، وبالذات في التعبير عن المشاعر، فهذا مما تكرهه المرأة في الرجل.

وتعتبر المبالغة في التعبير عن المشاعر مناقضة لصفتين تحبهما المرأة فيه، وهما الثقة والاستقلالية، فيما تكره المرأة صفتي عدم الشعور بالأمان والاعتماد على الآخرين عند الرجل.

2- العادي الممل: قد نشعر بالملل والروتين في حياتنا، ونحتاج من وقتٍ لآخر الشعور بالمفاجأة لتجديد حياتنا ولكسر الروتين.

وهو ماينطبق على حياتنا العاطفية، فالمرأة تحب الرجل غير المتوقع والذي يدهشها ويفاجئها دائماً، في حين تكره التقليدي في مشاعره وأمور حياته وشخصيته.

3- الشخص البخيل: تحب المرأة الرجل الكريم أو الذي تشعر منه بالعطاء سواء المعنوي أو المادي، وعلى النقيض تكره المرأة الرجل البخيل، أو الذي يهديها أو يأتيها بأرخص الأشياء.

4- المجادل: هذا النوع من الأشخاص يحول الحوار دائماً إلى جدال، فعندما يأخذ زوجته خارج المنزل، فإنه يشعرها أنها معه في مناظرة الأمر الذي يضعها في موقف المدافع والرقابة الذاتية دائماً.

5- الواعظ الحاكم: ويحكم دائما على الآخرين، فهو يرى نفسه أنه أحسن من الجميع، فيصدر الأحكام بحق من حوله في حضورهم أو غيابهم دون أن يعرف ظروفهم، بل قد يوعظهم في بعض الأحيان.

6- المغرور: قد تحب النساء الشخص الواثق من نفسه، إلا أن الأمر إذا ازداد عن حدّه يتحول في بعض الأحيان إلى غرور، هذه الصفة لابد أنها ستنعكس على تصرفات الشخص، التي قد تفقد الرجل جاذبيته أمام المرأة.

فالمرأة دائماً تنظر في تصرفات الرجل مع ما حوله لتقيم شخصيته الحقيقية.