دول بدون تأشيرة للمقيمين في السعودية .. سافر دون فيزا لأجمل وجهات سياحية

الرياض - محمد الاطلسي - وجهات سياحية بدون تأشيرة وبشرى لكل سكان الخليج الراغبين في السفر للخارج بسهولة وبدون قيود وبدون الحصول على تأشيرة، فإن الكثير من البلدان العربية والأوروبية تتيح السفر إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، لهذا تعرف معنا على أبرز الدول التي يمكنك السفر إليها بدون الحصول على تأشيرة والاستمتاع برحلة سياحية رائعة وقضاء عطلة مميزة.

الواجهات السياحية التي يمكن زيارتها بدون تأشيرة

لكل سكان الخليج الذين يرغبون في السفر لقضاء عطلة في الخارج دون الحصول على تأشيرة دخول يمكنهم زيارة الأماكن الآتية:

أرمينيا

تتمتع دولة أرمينيا بأنها ذات جذب سياحي وتنافس العديد من الوجهات السياحية المميزة التي يعود تاريخها إلى آلاف اسنين.

تسمح دولة أرمينيا بالسفر إليها لمن حمل جواز سفر إماراتي أو قطري، ويمكنهم الإقامة فيها مدة تصل إلى 180 يوم، ويمكن لكل المواطنين الخليجين الحصول على تأشيرة دخول لهذه البلدة بشرط وجود إقامة سارية المفعول معه.

من خيارات الطيران المتاحة للسفر إلى أرمينيا ما يلي:

السفر من خلال طيران ويز أبو ظبي أو فلاي دبي أو طيران الإمارات من دولة الإمارات وتكون مدة الرحلة 3,5 ساعات.

أو الطيران من المملكة العربية السعودية في رحلة مدتها 10 ساعات من خلال الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات أو فلاي دبي.

كما يمكن السفر من خلال شركة فلاي دبي أو طيران الإمارات من دولة البحرين في رحلة مدتها 7 ساعات.

ويمكن السفر من الكويت عبر خطوط فلاي دبي أو طيران الإمارات أو الخطوط القطرية في رحلة ما بين 6 إلى 8 ساعات.

والسفر من قطر من خلال الخطوط القطرية في رحلة مدتها 3 ساعات.

أما عمان السفر فيها يكون عبر خطوط فلاي ون أو فلاي دبي في رحلة لمدة 15 ساعة.

دولة أذربيجان

هذه الدولة من الدول الرائعة ذات الطبيعة الساحرة التي يمكن لأهل الخليج زيارتها بدون تأشيرة ومزاولة العديد من الأنشطة فيها، كما يمكن الإقامة فيها للخليجين ما يقرب من 30 يوم بعد الوصول إليها.

من خيارات السفر إلى أذريبجان المتاحة ما يلي:

السفر من الإمارات عبر خطوط أبو ظبي أو طيران ويلز في رحلة لمدة 3 ساعات.

أو السفر السعودي عبر طيران الجزيرة أو فلاي ناس في رحلة مدتها 4 ساعات.

كما يمكن السفر عبر البحرين في طيران الخليط أو أبو ظبي أو فلاي دبي في رحلة ما بين 4 إلى 6 ساعات.

كما يمكن السفر في الكويت من خلال الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة في رحلة لمدة 2,5 ساعة.

كذلك يمكن السفر من خلال عمان وفلاي دبي أو طيران ويز في رحلة لمدة 17 ساعة.

أو السفر من دولة قطر من خلال طيران الجزيرة أو طيران ويز أو الخطوط الجوية القطرية في رحلة ما بين 3 إلى 5 ساعات.

جورجيا

تعد هذه الدولة من بين الدول السياحية التي يمكن السفر إليها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة وتضم هذه الدولة العديد من الغابات الخضراء والشواطئ الرملية والكثير من الأماكن السياحية الرائعة.

يمكن لكل المقيمين بشكل دائم في الخليج أو المواطنين الخليجين زيارة هذه الدولة والإقامة فيها لمدة عام كامل بدون تأشيرة.

خيارات الرحلات إلى جورجينا هي:

يمكن السفر من المملكة من خلال طيران العربية أو فلاي دبي أو مصر للطيران وتستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات.

كما يمكن السفر إليها من دولة الإمارات من خلال طيران أبو ظبي أو العربية وتستغرق الرحلة حوالي 3,5 ساعات.

كما يمكن السفر إليها من خلال البحرين عبر طيران العربية أو فلاي دبي أو من خلال الخليج وتستغرق الرحلة حوالي 6 ساعات.

السفر من دولة عمان يكون من خلال فلاي دبي وتكون مدة الرحلة 10 ساعات.

أما السفر من قطر يكون عبر طيران العربية أو الخطوط الجوية القطرية ومدة الرحلة هي 3 ساعات.

إندونيسيا

هذه الدولة من الوجهات السياحية المميزة لوجود العديد من الأماكن السياحية والتنوع ما بين الأماكن الأثرية المميزة والمعابد القديمة بجانب المساحات الخضراء الواسعة، وتسمح هذه الدولة بدخول حاملي الجوازات الخليجية بالدخول إليها والإقامة فيها 30 يوم بدون تأشيرة.

خيارات الرحلات إلى إندونيسيا تكون من خلال:

يمكن السفر من خلال الطيران السعودي عن طريق طيران الإمارات، أو الخطوط السنغافورية، أو إندونيسيا وتكون فترة الرحلة حوالي 12 ساعة.

أو يتم السفر في رحلة 14 ساعة من البحرين عبر طيران الإمارات أو طيران الخليج أو الخطوط السنغافورية.

الطيران من عمان يكون عبر الخطوط القطرية أو طيران عمان ومدة الرحلة ما بين 17 إلى 20 ساعة.

أما السفر من الكويت يكون عبر الخطوط القطرية أو الإمارات أو الخطوط الكويتية في رحلة مدتها 13 ساعة.

دولة قطر يكون السفر فيها عبر الخطوط القطرية أو ماليزيا إيرلاينز وتكون مدة الرحلة ما بين 10 إلى 12 ساعة.

الأردن

دولة الأردن من الدول العربية التي تستحق الزيارة، ويسمح فيها بالدخول إلى الخليجين بدون الحصول على تأشيرة دخول، ويمكن تناول العديد من المأكولات الأردنية الشهيرة وزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية في الأردن.

يسمح بالبقاء في الأردن لحاملي التأشيرة الخليجية لمدة تصل إلى 30 يوم، وخيارات الرحلات إلى الأردن هي:

يمكن السفر إليها من خلال السعودية مصر للطيران أو طيران العربية أو الخليج في رحلة مدتها 3 ساعات.

كما يمكن السفر إليها من خلال البحرين من خلال فلاي دبي أو مصر للطيران أو طيران الإمارات في رحلة مدتها 3 ساعات.

كما يمكن السفر إليها من دولة الكويت عن طريق الخطوط الجوية الكويتية في رحلة لمدة ساعتين.

السفر من خلال الإمارات يكون عن طريق خطوط طيران الإمارات في رحلة لمدة 3 ساعات.

السفر من قطر يكون عن طريق الخطوط القطرية في رحلة 3 ساعات.

أما السفر من عمان يكون عن طريق الخطوط الملكية الأردنية أو طيران عمان في رحلة 4 ساعات.

جزر المالديف

جزر المالديف من الأماكن الرائعة التي تضم رمال ذهبية وشاطئ مميز وهي من الوجهات السياحية الهادئة التي يمكن للخليجين الدخول إليها بدون الحصول على التأشيرة والإقامة فيها لمدة شهر.

خيارات الرحلات المتاحة إلى المالديف هي:

يمكن السفر عن طريق أبو ظبي أو مصر للطيران أو إير أبو ظبي في رحلة ما بين 4 إلى 5 ساعات.

أو السفر إليها عبر خطوط السعودية من دولة السعودية في رحلة مدتها 5 ساعات.

السفر من خلال الكويت عبر الخطوط القطرية أو الكويتية أو طيران الإمارات يكون من 5 إلى 7 ساعات.

أما السفر من عمان يكون عن طريق طيران الخليج أو فلاي دبي أو الخطوط القطرية في رحلة مدتها 12 ساعة.

أو السفر من قطر من خلال الخطوط القطرية في رحلة مدتها 3 ساعات.

نيبال

دولة نيبال تضم جبل إيفرست الذي يعتبر من أعلى القمم الجبلية في العالم وهو من الأماكن الأكثر هدوئها في العالم، كما تضم هذه الدولة العديد من الأماكن الرائعة الخلابة ويمكن دخول هذه الدولة من جنسيات مختلفة من دول الخليج، تسمح هذه الدولة بالإقامة فيها لمدة 15 يوم أو 30 يوم أو 90 يوم بشرط وجود جواز سفر خليجي.

من خيارات الطيران المتاحة للسفر إلى دولة نيبال ما يلي:

السفر من دولة الإمارات عن طريق طيران العربية، أبو ظبي، في رحلة لمدة 6 ساعات.

أما السفر السعودية يكون عن طريق فلاي دبي أو الخطوط الكويتية أو طيران الاتحاد، وتستغرق الرحلة حوالي 10 ساعات.

السفر من البحرين يكون من خلال شركة فلاي دبي أو الخطوط الكويتية أو طيران العربية وأبو ظبي وتستغرق الرحلة حوالي 10 ساعات.

السفر إليها من عمان يكون من خلال طيران السلام وتكون فترة الرحلة 20 ساعة.

أما السفر من خلال قطر يكون عن طريق الخطوط الكويتية أو طيران نيبال أو الخطوط القطرية وتكون مدة الرحلة ما بين 7 إلى 9 ساعات.

سيشل

لكل من يعشق الطبيعة الساحرة يمكنه السفر إلى سيشل تلك المنطقة ذات الطبيعة الساحرة وخاصة أنها تتميز بوجود الطيور النادرة والشاطئ المميز وغابات المانجروف ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة فيها بجانب الاسترخاء.

هذه الدولة من بين الدول التي تسمح الدخول فيها من كل الجنسيات بدون أي قيود أو وجود تأشيرة بما فيهم مواطني الخليج.

من خيارات السفر إلى جزيرة سيشل ما يلي:

السفر إليها من السعودية يمكن أن يكون من خلال طيران الخليج أو فلاي دبي أو الخطوط الأثيوبية وتستغرق فترة الرحلة حوالي 5 ساعات.

أما السفر من خلال الإمارات يكون عن طريق طيران الإمارات في رحلة مدتها 5 ساعات.

السفر عن طريق البحرين يكون عبر طيران الإمارات أو الخطوط الأثيوبية في رحلة ما بين 9 إلى 12 ساعة.

في حالة السفر من الكويت يكون عن طريق الإمارات أو الخطوط الإثيوبية في رحلة ما بين 10 إلى 12 ساعة.

لمن يرغب في السفر من دولة قطر يكون عن طريق الخطوط القطرية في رحلة مدتها 5 ساعات.

السفر عن طريق عمان يكون من خلال طيران عمان أو الخطوط الأثيوبية في رحلة مدتها 9 ساعات.

تنزانيا وزنجبار

هذه الدولة من الدول الرائعة لعشاق البرية لأنها تحتوي على جبال ماهالي، بجانب توفر السهول والمناطق الريفية المتعددة فيها وتسمح هذه الدولة لمواطني دول الخليج بالدخول إليها بدون تأشيرة والإقامة فيها لمدة 90 يوم.

من خيارات السفر لهذه الدولة عن طريق: