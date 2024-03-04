عاجل للطلاب والمعلمين.. وزارة التعليم تقدّم موعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد إجازات الطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحددت كذلك مواعيد الإجازات الرسمية للفصل الدراسي الثالث ضمن التقويم الدراسي الذي أعلنت عنه.
مواعيد إجازة الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور
- من المقرر أن تبدأ إجازات عيد الفطر في نهاية دوام الخميس 18 رمضان 1444هـ، لتبدأ رسمياً من يوم الجمعة 19 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد 5 شوال 1445هـ، وتكون بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان، أما إجازة عيد الفطر المبارك فهي من الجمعة 1445/9/19هـ إلى الأحد 1445/10/5 هـ، وهناك إجازة نهاية أسبوع طويلة من يوم الخميس 144/10/23هـ.
- كما يشتمل التقويم الدراسي على ثلاثة فصول نحو 38 أسبوعًا دراسيًا، أو 180 يومًا دراسيًا، و60 يوم هي عدد الإجازات المتنوعة في أثناء العام الدراسي.
انطلاق الفصل الدراسي الثالث
- كذلك من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445 هـ وهو الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي في نهاية يوم الاثنين 4 / 12 / 1445 هـ أو 10 / 6 / 2024م.
- ويدرس الطلاب نحو 14 يومًا خلال رمضان المبارك، وذلك بخلاف أيام الإجازات الأسبوعية، ومن المقرر أن تكون إجازة نهاية العام الدراسي الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى السبت 1446/2/13هـ، ويكون هناك نحو 68 يوم هي عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
- من ناحية أخرى فإن وزارة التعليم السعودية تسعى إلي الاستثمار في المعلمين وذلك لأجل للوصول إلى مستويات عالية المهارات والقيم، وذلك لرفع المهارات الأساسية لكل الأطفال في المدارس.
- وذلك من خلال وضع برامج تكون واضحة لذلك وهو الأمر الذي بدأ منذ بضع سنوات، ووصل حالياً إلى وضع مميز في مرحلة التعليم المبكر، ففي عام 2016 وصلت تلك البرامج إلى نسبة نحو 19 بالمائة من المعلمين وقد ارتفعت إلى نحو 34 بالمئة، مع السعي للوصول إلى نسبة 90 بالمئة وذلك في عام 2030، لأن التحسين في التعليم المبكر يرفع من التصنيفات العالمية للتعليم السعودي، وهو ما تسعى إليه المملكة السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، لرفع كفاءة كوادر البلاد الوطنية.
كم اجازة الترم الثاني 1445؟
- إجازة نهاية أسبوع من 28/01/2024 حتى بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث في 22/08/1445.
متى اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445؟
- بداية الاختبارات يوم الخميس 5 شعبان ونهاية الاختبارات 11 شعبان.
متى تبدا اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445؟
- بدأت الشفهية والعملية 11 فبراير 2024، والتحريرية من يوم الخميس 15 فبراير 2024.