إنجاز صحي مذهل: فتاة أردنية تفقد 20 كيلو في شهرين بطريقة فعالة تساعد على خفض مستويات السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول!

انت الأن تتابع خبر أنجاز صحي مذهل: فتاة أردنية تفقد 20 كيلو في شهرين بطريقة فعالة تساعد على خفض مستويات السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مواطنة أردينة عن طريقة سحرية فعالة لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش بشكل سريع معلقة بالقول: "أقسم بالله نزل وزني 20 كيلو جرام خلال شهرين".

وقالت إنها توقفت عن تناول نوعين من الطعام هما السكريات والنشويات، التى تتثمل فى عدم تناول الأرز والمكرونة والسكر والخبز لمدة شهرين، وهو ما تسبب في فقدانها 20 كيلو خلال 8 أسابيع.

وكان الدكتور إبراهيم عبد الحكيم استشاري التغذية العلاجية، كشف عن ماذا يحدث للجسم عندما نتوقف عن تناول السكر والخبز الأبيض.

وأكد أنه إذا منع الشخص نفسه من تناول السكر والخبز الأبيض من وجباته لمدة شهر يستفيد جسمه بالكثير من الفوائد مثل خفض الوزن بمعدل 12 كيلو في الشهر الواحد وضبط السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول.

يذكر أن الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والخبز تعرقا أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن؛ إذ يتم هضمها بسرعة، ما يجعلك أكثر جوعًا وأكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام. لذا حاولي التخلص من الكربوهيدرات البسيطة والتركيز على تناول الخضروات حيث ستساعدك على الشعور بالشبع حيث يتم هضمها ببطء.