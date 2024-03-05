الداخلية السعودية تصدم المقيمين بقرار رفع رسوم تجديد الإقامة ابتدءاً من 1 رمضان!!

الرياض - محمد الاطلسي - قرار صادم من الداخلية السعودية.. سيتم رفع رسوم تجديد الإقامة لهذه المهن ابتدءاً من 1 رمضان، حيث انتشرت مؤخراً أخبار تتحدث عن قرار جديد برفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في بعض المهن، وزعمت تلك الأخبار أن القرار الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير الجاري، وهو ما أثار فزع وخوف الكثير من المقيمين الذي توجهوا إلى منصات التواصل الإجتماعي للبحث عن حقيقة الخبر المتداول، ولأن هذا الخبر قد أثار ضجة كبيرة في اوساط المقيمين، فسوف نتحدث عنه في هذا المقال بالتفصيل ونكشف حقيقة ما يتم تداوله، وهل هناك قرار جديد برفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في بعض المهن أم ان ما يتم تداوله مجرد اشاعة لا أساس لها من الصحة!؟

رفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في هذه المهن

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، تتحدث عن رفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في بعض المهن في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد البحث عن حقيقة الأخبار المتداولة تبين أنها مجرد شائعات، حيث أن وزارة الداخلية السعودية لم تعلن عن ذلك عبر حساباتها الرسمية، ولم يتم الإعلان عن الخبر المتداول في أي موقع رسمي في السعودية، وهو ما يعني أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

غرامة التأخير عن تجديد الإقامة في السعودية

تختلف قيمة الغرامة المالية التي تفرض عند التأخير عن موعد تجديد الإقامة باختلاف عدد مرات إجراء هذه المخالفة، وهي كالتالي: • في المرة الأولى تكون الغرامة 500 ريال سعودي. •في المرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال سعودي. • في المرة الثالثة تكون الغرامة 1000 ريال سعودي. • في المرة الرابعة يتم الترحيل من السعودية.