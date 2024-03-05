انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس صباح يوم الغد للطلاب .. أمطار ورياح متربة واحذروا البرد بهذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم الاثنين هو ثاني أيام الفصل الدراسي الثالث في المملكة وقبل خروج الطلاب لمتابعة يومهم الدراسي، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق رياح نشطة مثيرة للأتربة في عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة حتى الرياض، ورياح سطحية نشطة على حائل والقصيم ومناطق الشرقية، كما توقع المركز تقلبات جوية من أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

أمطار وضباب ورياح متربة على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبق هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض الأجزاء من منطقة عسير والباحة وجازان والأجزاء الجنوبية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى أجزاء من منطقة الرياض، مع توقع ضباب على الأجزاء المرتفعة من تلك المناطق.

وتوقع هبوب رياح سطحية نشطة على بعض الأجزاء من مناطق الشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

تكون حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 45/15 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 50 كم/الساعة باتجاه مضيق باب المندب، ويصل ارتفاع الأمواج في الجزء الشمالي والأوسط من متر إلى مترين، وفي الجزء الجنوبي من إلى متر ونصف، و باتجاه مضيق باب المندب تصل إلى مترين ونصف.

حركة الرياح على الخليج العربي

تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 45/15 كم/ الساعة، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 30/10 كم/ الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج في الجزء الشمالي والأوسط من متر إلى مترين، على الجزء الجنوبي من نصف متر إلى متر.

تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن معظم المناطق في المملكة ستشهد حتى يوم الثلاثاء تقلبات جوية، وتكون هذه التقلبات في صورة أمطار رعدية متوسطة مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/الساعة مما يؤدي إلى تساقط البرد وارتفاع أمواج السواحل وجريان السيول.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

نبهت المرور على سائقي السيارات والحافلات المدرسية و المقيمين والمواطنين على ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء هذه التقلبات الجوية لتجنب الحوادث، وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح، وهي:

قبل الانطلاق اختر الطريق الأقصر والأسلم لوجهتك.

أضئ مصابيح السيارة في حالة انعدام الرؤية حتى تتضح أبعاد السيارة تحت المطر.

افتح نوافذ السيارة قليلًا حلا لا يتجمع الضباب عليها.

أثناء القيادة خفف سرعتك وقد ببطء حتى لا يقل تماسك الإطار مع السرعة الزائدة.

عند القيادة على الشوارع المبتلة قد بهدوء حتى لا تفقد السيطرة على السيارة.

حافظ على ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تتجنب التوقف المفاجئ.

كم درجة البرودة في الرياض؟

تسجل مدينة الرياض درجة حرارة صغرى اليوم 6 درجات مئوية، مع رياح شمالية حتى شمالية غربية بسرعة 10/15 كم/الساعة.

هل يوجد مطر في جدة اليوم؟

تسجل مدينة جدة اليوم درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى 24، مع احتمالية 0% لهطول الأمطار.

ما هي ابرد مدينة في السعودية؟