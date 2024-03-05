انت الأن تتابع خبر تعرف على عدد الساعات التي سيصومها الأردنيون في شهر رمضان .. لن تتوقع متى سيرفع أذان المغرب؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ويبدأ شهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة والرجوع الى الله وإعلان التوبة النصوحة، كيف لا ! وفيه يضاعف الأجر ويعتق الله الآف الرقاب من النار.

في رمضان تعيش الأمة الاسلامية أجمل الأيام ففيه يكثر الود والعفو وفيه تكثر الطاعة والتقرب الى الله تعالى.

الأرجح في هذه السنة أن نصوم في الأردن بداية أيام شهر رمضان المبارك حوالي 13 ساعة و 20 دقيقة، حيث يرفع آذان الفجر عند الساعة 5:29، فيما يرفع اذان المغرب عند الساعة 6:49 دقيقة.

أما في آخر أيام رمضان فيرفع اذان الفجر عند الساعة 4:50 دقيقة، ويرفع اذان المغرب عند الساعة 7:08 دقائق، لنصوم بذلك حوالي 14 ساعة و 18 دقيقة.