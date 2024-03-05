انت الأن تتابع خبر في الأردن... فاكهة بسيطة الثمن لكنها معجزة في التغلب على الإمساك وتنظيم السكر بالدم وإذابة الوزن الزائد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الأردن من بين أكبر عشر دول منتجة للزيتون في العالم وتشغل أشجار الزيتون 130,000 هكتارا من إجمالي أراضي البلاد وتشهد زراعة الزيتون في الأردن تطوراً كبيراً مع وجود أكثر من 20 مليون شجرة زيتون في جميع أنحاء المملكة.

الزيتون الأخضر واحد من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة فيحتوى الزيتون الاخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض كما انه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.

وفيما يلي نقدم لكم فوائد تناول الزيتون الأخضر لصحة الجسم