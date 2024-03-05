انت الأن تتابع خبر في الأردن... فاكهة بسيطة الثمن لكنها معجزة في التغلب على الإمساك وتنظيم السكر بالدم وإذابة الوزن الزائد! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الأردن من بين أكبر عشر دول منتجة للزيتون في العالم وتشغل أشجار الزيتون 130,000 هكتارا من إجمالي أراضي البلاد وتشهد زراعة الزيتون في الأردن تطوراً كبيراً مع وجود أكثر من 20 مليون شجرة زيتون في جميع أنحاء المملكة.
- الزيتون الأخضر واحد من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة فيحتوى الزيتون الاخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض كما انه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.
وفيما يلي نقدم لكم فوائد تناول الزيتون الأخضر لصحة الجسم
- يساهم الزيتون في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال زيادة حساسية الإنسولين، وهو ما يجعله مفيداً أيضاً في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وكل ذلك يعود أيضاً لاحتواء الزيتون على الدهون أحادية اللاإشباع والمركبات المضادة للأكسدة.
- الزيتون غني بالعديد من المركبات التي لها دور أساسي في المحافظة على قوة العظام وحماية الفرد من الإصابة بهشاشة العظام، ومن هذه المركبات مركبات البوليفينول، التي من الممكن أن تساعد في منع فقدان العظام وذلك من خلال زيادة عدد الخلايا البانية للعظم.
- يحتوى الزيتون الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.
- تساعد ملعقة من زيت الزيتون كل يوم في تخفيف الإمساك، عندما يكون البراز صلبًا وجافًا ولا يتحرك بسهولة عبر الأمعاء، قد يكون زيت الزيتون طريقة آمنة وصحية لتحريك البراز مرة أخرى وتخفيف الإمساك.
- يساعد زيت الزيتون في حرق الشحوم والدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم ومنها: البطن، والأرداف، والجوانب. يلعب دوراً كبيراً في التقليل من رغبة الشخص أو شهيّته للطعام، وبالتالي يؤدّي ذلك إلى التقليل من كميّات الطعام التي يستهلكها الإنسان، وهذا بدوره يساهم في فقدان الوزن تدريجيّاً.
- تناول الزيتون الأخضر يعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، وذلك لاحتوائه على العديد على الفيتامينات والخصائص المضادة للجراثيم والعدوى.
- ينصح دائما بتناول الزيتون الأخضر لفوائده المذهلة على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات والقرح.
- يحتوى الزيتون الأخضر على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الخرف والزهايمر والمشاكل التى يتعرض لها ويعمل على تقوية الذاكرة.
- يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الاورام والامراض السرطانية.
- يحتوى الزيتون على بعض الاحماض الهامة لصحة البشرة حمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما يعمل على نضارة وجمال البشرة.