انت الأن تتابع خبر مفاجأة مفرحة.. لمن يرغب في الحصول على مساعدة مالية وعينية عاجلة إليك رقم الوليد بن طلال الواتساب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مؤسسة الوليد بن طلال تُعتبر من بين أهم المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم مختلف المساعدات المالية والعينية لقطاع كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إطلاقها عدد من المشروعات الخيرية التي تعود بفوائدها على الإنسانية جمعاء بكل الأجناس والأعراق، كما أنها تُتيح طرق متعددة للتواصل مع مختلف الحالات في المملكة.

فما إن كان أي من المواطنين بحاجة إلى دعم عاجل يُمكنه التواصل من خلال رقم الوليد بن طلال الواتساب لتقديم طلبه، وهو ما يتيح الاطلاع على حالته ومن ثم التواصل معه، وتقديم ما يحتاجه من الدعم ما إن ثبت احتياجه بالفعل، فقد أتاحت مؤسسة الوليد بن طلال مجموعة من الأرقام للمواطنين الراغبين في التواصل المباشر والحصول على المساعدة، وتأتي على النحو التالي: