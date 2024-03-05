"فرص عمل مغرية: دول أوروبية تفتح أبوابها للعمال الأجانب... تأشيرات بلا مقابل ورواتب مجذوبة للمهتمين"

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رياض - احمد صلاح - في ظل تدهور أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية ودول الخليج، والقوانين الجديدة التي تضيق الخناق عليهم، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح أبوابها للعمال الأجانب الذين يعملون في عدد من المهن حددتها الحكومة الكندية وأكدت أنها ستمنحهم تأشيرة مجانية ورواتب خيالية.

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لإدخال آلية جديد. من أجل تشجيع الهجرة من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي التخفيف من نقص العمالة المسجل في العديد من الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مفوض الشؤون الداخلية والتوظيف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت. عن منصة هجرة العمالة التي ستساعد دول الاتحاد الأوروبي على التعامل مع تحديات نقص العمالة.

وأظهرت الأرقام التي قدمها مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في جانفي. من هذا العام بلغ 6.1 في المائة ، و 6.7 في المائة في منطقة اليورو.

من أجل التعامل مع المشاكل الحالية، قدمت بعض الدول الأوروبية تصاريح عمل مختلفة وتأشيرات أخرى من بينها تأشيرة الباحث عن عمل.

ما هي تأشيرة الباحث عن عمل؟

من خلال تأشيرة الباحث عن عمل، يكون الأجانب مؤهلين لدخول بلد معين لغرض رئيسي هو البحث عن وظيفة.

ويُسمح لهم بالقيام بأنشطة العمل لفترة محدودة من الوقت حتى انتهاء صلاحية تأشيرتهم. بمجرد الاستفادة من هذه التأشيرة، يمكن للأجانب البقاء بشكل قانوني في البلدان التي تقدم مثل هذه الفرص.

ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم تأشيرات للباحثين عن عمل؟

في الوقت الحالي ، تقدم دول الاتحاد الأوروبي الست التالية تأشيرات الباحثين عن عمل. مما يسمح للأجانب بالحضور والعثور على وظائف. وبالتالي يعيشون مؤقتًا في البلدان التي توفر مثل هذه الفرص: النمسا، والدنمارك، وألمانيا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.

النمسا

تسمح تأشيرة الباحث عن عمل في النمسا للأجانب بالوصول إلى هذا البلد لأغراض العمل. مما يسمح لهم بالعمل في هذا البلد لمدة ستة أشهر ، بموجب مخطط البطاقة الحمراء والبيضاء والأحمر.

وكشفت السلطات في النمسا أن المهن التالية تعتبر هذا العام من المهن التي تعاني من نقص: الخريجين في هندسة الطاقة. ومهندسي الآلات الزراعية ، ومهندسي الطاقة المتخصصين. فضلاً عن الفنيين الحاصلين على مستوى أعلى من التدريب في تكنولوجيا هندسة الطاقة وغيرها.

ومع ذلك ، فإن “العمال المؤهلين للغاية” هم وحدهم المؤهلون للاستفادة من هذه التأشيرة. بعد وقت قصير من الحصول على عمل، يمكن للأجانب تحويل هذا النوع من التأشيرات إلى بطاقة حمراء-بيضاء-حمراء.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المتقدمين كسب 70 نقطة من أصل 100 في معايير الأهلية للأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا.

الدنمارك

تتمتع الدنمارك بأقصر أسبوع عمل في العالم ، حيث يعمل الوافد في المتوسط 37 ساعة في الأسبوع. مما يمنح الموظفين خمسة أسابيع إجازة ، مما يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم.

من أجل الاستفادة من تأشيرة الباحث عن عمل ، يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:

-إنشاء معرف طلب الحالة

-رسوم الدفع

-إرسال المستندات المطلوبة

-إرسال استمارة طلب التأشيرة

-انتظار نتيجة التطبيق

-أخذ القياسات الحيوية

-انتظار الرد على الطلب

وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأجور ،

يبلغ معدل التوظيف في الدنمارك أكثر من 68 في المائة. بينما يبلغ معدل البطالة حوالي 2 إلى 4 في المائة.

ويلاحظ أيضًا أن الأجانب من دول ثالثة اختاروا المجالات التالية لعملهم الموسمي: المزارع. وكذلك التوظيف في الفنادق والمطاعم وغيرها. على الرغم من أن الطلب على مثل هذه الوظائف الشاغرة محدود ، لذلك فإن المتخصصين المؤهلين لديهم فرص أكبر.

في الوقت نفسه ، لوحظ أكبر نقص في المهن التالية في الدنمارك هذا العام:

-محامي

-مهندس معماري

-مهندس بحري

-صحافي

-مصمم صناعي

ألمانيا

من خلال تأشيرة الباحث عن عمل، يحق للأجانب البقاء في ألمانيا لمدة ستة أشهر والعثور على عمل. ثم التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل والبقاء في البلاد لفترة طويلة.

ومع ذلك ، أوضحت السلطات الألمانية أن مواطني البلدان التالية لا يحتاجون إلى تأشيرة باحث عن عمل:

-الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا

-أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والولايات المتحدة

يُطلب من مواطني البلدان المذكورة أعلاه الحصول على تصريح إقامة قبل أن يتمكنوا من العمل في ألمانيا.

للاستفادة من هذا النوع من التأشيرات ، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

-كن مواطنًا من دول العالم الثالث ويحتاج إلى تأشيرة لدخول ألمانيا

-لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مهنة معينة

-لديك موارد مالية كافية لدعم الإقامة في ألمانيا

-إثبات ساري المفعول لإتمام التدريب الأكاديمي أو المهني

-حاصل على مؤهلات معترف بها في ألمانيا أو ما يعادلها من دبلومة حصلت عليها في هذا البلد

في السابق ، أظهرت الأرقام التي قدمها معهد أبحاث التوظيف أن ألمانيا تتعامل مع حوالي 1.98 مليون وظيفة شاغرة. بينما تتطلع حكومة البلاد إلى تخفيف قواعد هجرة اليد العاملة كجزء من الجهود المبذولة لإدارة الوضع الحالي.

البرتغال

تسمح البرتغال للأجانب بالدخول والبقاء في هذا البلد لمدة 120 يومًا وهي قابلة للتجديد لمدة 60 يومًا. تسمح تأشيرة الباحث عن عمل بدخول واحد فقط إلى هذا البلد ، كما تؤكد ذلك وزارة الخارجية في الدولة.

“إصدار هذه التأشيرة يفترض إسناد تاريخ جدولة في الخدمات المختصة ، خلال فترة صلاحية 120 يومًا من التأشيرة. ويسمح لمقدم الطلب ، بعد إضفاء الطابع الرسمي على عقد العمل طوال تلك الفترة. بالحق للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

للقيام بذلك، يجب أن تستوفي الشروط العامة لمنح تصريح إقامة مؤقتة. بموجب أحكام المادة 77 من القانون “، كما جاء في بيان الوزارة.

بمجرد انتهاء الحد الأقصى لصلاحية تأشيرة الباحث عن عمل دون إقامة علاقة عمل. أو بدء طلب منح تصريح إقامة ، يكون حامل التأشيرة ملزمًا بمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه في هذه الحالة ، يمكن للمتقدمين فقط إعادة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة. بموجب هذا الغرض ، بعد عام واحد من انتهاء صلاحية التأشيرة السابقة.

وتتعامل البرتغال أيضًا مع نقص كبير في العمالة. بينما أعلنت حكومة الدولة العام الماضي أنها ستمنح تصاريح إقامة تلقائية، صالحة لمدة عام واحد. لمواطني البلدان التي هي جزء من مجتمع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP).

وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار سيفيد ما يقرب من 150 ألف مهاجر من البلدان الناطقة بالبرتغالية.

إسبانيا

طبقت السلطات في إسبانيا تغييرات جديدة على قانون دعم ريادة الأعمال الصادر في 27 سبتمبر 2013. في 4 سبتمبر 2018 ، من أجل تضمين تعليمات التوجيه الأوروبي 2016/801 EU.

يسمح هذا النوع من التأشيرات للطلاب بالحصول على تصريح إقامة إسباني لمدة 12 شهرًا. للبحث عن وظيفة أو إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة ، بعد الانتهاء من دراستهم في إسبانيا.

من أجل الاستفادة من هذه التأشيرة ، يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:

-الحصول على تأشيرة طالب سابقة

-إنهاء دراسة المستوى السادس للإطار الأوروبي

-استكمال الدراسات الرسمية

-تخرج قبل تقديم طلب للحصول على تصريح الإقامة هذا

-يمكن تقديم الطلب لمدة تتراوح بين 60 يومًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو حتى 90 يومًا بعد ذلك

لدى مكتب الهجرة 20 يومًا كحد أقصى لإصدار الرد، إذا لم يتلق مقدمو الطلبات ردًا بحلول ذلك الوقت. فسيتم منح التصريح تلقائيًا وسيواصل مقدم الطلب عملية أخذ البصمات الخاصة بـ TIE.

بعد مشاكل كبيرة مع نقص العمالة، اعتمدت السلطات في إسبانيا قانون الهجرة من أجل إدراج العمال المهاجرين في سوق العمل.

السويد

تأشيرة الباحث عن عمل السويدية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ومع ذلك، يمكن تمديدها إلى تسعة أشهر. تم التأكيد على أن المؤهلين للوظائف يتم إصدار تأشيرة الباحث عن عمل السويدية.

يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة استيفاء الشروط التالية:

-حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو درجة متقدمة أخرى

-كن مؤهلاً لدعم نفسك أثناء إقامتك في هذا البلد

-كن على استعداد للبحث عن وظائف أو بدء عملك الخاص

-لديك تأمين صحي شامل

-يحمل جواز سفر ساري المفعول

-يجب أن تعيش خارج السويد

تحاول السلطات في السويد جلب عدد أكبر من الأجانب المؤهلين إلى البلاد من أجل التعامل مع نقص العمالة. لذلك قررت الدولة تشديد شروط هجرة العمالة والتركيز على هجرة العمالة المؤهلة بدلاً من ذلك.