مواطن أمريكي يمنع زوجته من شراء البيض؟..لسبب صادم ومرعب لا يصدقه العقل .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اجتاح إعلان أمريكي ساخر منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، ينتقد الدعم الأمريكي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ومساعدته قي قتل المدنيين الفلسطينيين.

ويظهر في الإعلان، "زوجين يتسوقان في أحد المتاجر، حيث يقول الرجل "عزيزتي، لا نستطيع تحمل تكلفة هذا البيض حكومتنا بحاجة إلى هذه الأموال لقتل الفلسطينيين في غزة”، وحصد المقطع ملايين المشاهدات كما انتشر أيضا على منصة "إكس".

يذكر أن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، قال إن على الولايات المتحدة أن توضح لنتنياهو أنها لن تقدم دولارا واحدا لدعم حربه اللاإنسانية وغير القانونية، وأضاف، أن "المعدات العسكرية التي تدمر غزة مصنوعة في الولايات المتحدة ونحن شركاء فيما يحدث". بحسب مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أواخر الشهر الماضي.