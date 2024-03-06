انت الأن تتابع خبر بحزن شديد وصية الموسيقار الراحل حلمي بكر تتصدر محركات البحث والجمهور مصدوم.. لن تصدقوا ماذا كتب في آخر ايامه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر عن وصية والده، والتي اوصاه بها قبل رحيله وفي آخر ايامه، والذي أكد أنه سينفذها.

ومن خلال تصريحات صحفية قال نجل حلمي بكر:

والدي وصاني على أختي، وقالي قوي علاقتك بيها، مع إني مهاجر أمريكا من وأنا عندي 15 سنة، وعمري ما شوفتها في حياتي، ولكني كنت بكلمها.

وتنفيذًا لوصية والده،

حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، على الإمساك بيد شقيقته ريهام التي تبلغ من العمر 10 سنوات، واصطحابها خلال الجنازة.

وشهدت جنازة الموسيقار حلمي بكر،