انت الأن تتابع خبر بحزن شديد وصية الموسيقار الراحل حلمي بكر تتصدر محركات البحث والجمهور مصدوم.. لن تصدقوا ماذا كتب في آخر ايامه! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر عن وصية والده، والتي اوصاه بها قبل رحيله وفي آخر ايامه، والذي أكد أنه سينفذها.
ومن خلال تصريحات صحفية قال نجل حلمي بكر:
- والدي وصاني على أختي، وقالي قوي علاقتك بيها، مع إني مهاجر أمريكا من وأنا عندي 15 سنة، وعمري ما شوفتها في حياتي، ولكني كنت بكلمها.
وتنفيذًا لوصية والده،
- حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، على الإمساك بيد شقيقته ريهام التي تبلغ من العمر 10 سنوات، واصطحابها خلال الجنازة.
وشهدت جنازة الموسيقار حلمي بكر،
- العديد من المشاهد المؤثرة خلال تشييع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر، حتى دفنه بمقابر العائلة بالوفاء والأمل.