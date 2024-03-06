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بحزن شديد وصية الموسيقار الراحل حلمي بكر تتصدر محركات البحث والجمهور مصدوم.. لن تصدقوا ماذا كتب في آخر ايامه!

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رياض - احمد صلاح - كشف نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر عن وصية والده، والتي اوصاه بها قبل رحيله وفي آخر ايامه، والذي أكد أنه سينفذها.

ومن خلال تصريحات صحفية قال نجل حلمي بكر:

  • والدي وصاني على أختي، وقالي قوي علاقتك بيها، مع إني مهاجر أمريكا من وأنا عندي 15 سنة، وعمري ما شوفتها في حياتي، ولكني كنت بكلمها.

وتنفيذًا لوصية والده،

  • حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، على الإمساك بيد شقيقته ريهام التي تبلغ من العمر 10 سنوات، واصطحابها خلال الجنازة.

وشهدت جنازة الموسيقار حلمي بكر،

  • العديد من المشاهد المؤثرة خلال تشييع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر، حتى دفنه بمقابر العائلة بالوفاء والأمل.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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