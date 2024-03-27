لشدة جمال بناتها..السعودية تمنع زواج السعوديين من جميع الدولة العربية باستثناء هذه الدولة !!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الجهات المسؤولة في السعودية بمنع المواطنين، من الزواج بمواطنات أربع جنسيات هي “التشادية والبنجلاديشية والباكستانية، والبرماوية”، فيما يجب على من يرغب بالزواج من مغربية تجهيز صحيفة سوابق؛ وموافقة زوجته الأولى رسميا.

ونقلا عن صحيفة “مكة”، فقد قال مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء عساف القرشي، أن طلبات زواج السعوديين من خارج المملكة تتم من خلال قنوات رسمية وفق شروط من بينها “ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاما وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من ثبوتياته الرسمية وكارت العائلة، وفي حال وجود زوجة على عصمته فإنه يطلب منه تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض كالسرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب”.

وتابع القرشي قائلاً: “بالنسبة لمن كانت على عصمته زوجة وانتهى الزواج بالطلاق فإنه يكتفي بتقديمه صك الطلاق على أن يكون مضى عليه 6 أشهر”. وفي ما يخص طلبات زواج السعوديين من مغربيات كشف مصدر أنه يشترط أن يرفق المتقدم للزواج من مغربية صحيفة سوابقه؛ للتأكد من خلوها من الجرائم الخطرة واستخدام الممنوعات، والتشديد على موافقة الزوجة رسميا