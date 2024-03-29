اليمن : تغير كبير وصادم لاسعار صرف العملات فاجئ الجميع هذه اللحظه وهذا هو السعر الجديد!

الرياض - محمد الاطلسي - فقد الريال اليمني 4 نقاط مقابل العملات الاجنبية، في التعاملات الغير الرسمية بمدينة عدن، بعد استقرار نسبي استمر لأيام.

في التفاصيل، وسجل سعر بيع الدولار الواحد 1664ريالا، مقارنة مع 1660 امس الخميس فيما تراوح السعودي بين 437و 439.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الجمعه والتي جاءت على النحو التالي:

إليكم أسعار الصرف:

في عدن

- الدولار:

الشراء: 1654

البيع: 1664

- السعودي:

الشراء:437

البيع: 439

في صنعاء:

- الدولار:

الشراء: 525

البيع: 528

- السعودي:

الشراء: 139.80

البيع:140